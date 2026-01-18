circle x black
Cerca nel sito
 

'Ornella senza fine', stasera 18 gennaio: Fabio Fazio torna con lo speciale su Vanoni

L'appuntamento in prima serata e in diretta sul NOVE

Fabio Fazio e Ornella Vanoni - fotogramma/ipa
Fabio Fazio e Ornella Vanoni - fotogramma/ipa
18 gennaio 2026 | 08.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna Fabio Fazio con uno speciale su Ornella Vanoni. Stasera, domenica 18 gennaio, in prima serata e in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, andrà in onda 'Ornella senza fine', un grande evento televisivo per celebrare e ricordare Ornella Vanoni e le sue canzoni, con grandi ospiti, tante sorprese e incursioni live nei luoghi a lei cari.

Ospiti della serata, alcuni dei più grandi artisti del panorama italiano e internazionale, suoi colleghi e amici: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato, Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Malika Ayane, che interpreteranno le canzoni di Ornella Vanoni che hanno fatto la storia della musica.

E ancora, interverranno Vincenzo Mollica, Pacifico, Filippa Lagerbäck, Mara Maionchi, Mario Lavezzi, il Sindaco di Milano Beppe Sala e i familiari di Ornella Vanoni, il figlio Cristiano e i nipoti Matteo e Camilla.

Lo speciale 'Ornella senza fine' è anticipato da 'Che tempo che fa – Notizie', dalle ore 20.25, per il consueto racconto dell’attualità del programma di Fabio Fazio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ornella vanoni che tempo che fa fabio fazio
Vedi anche
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza