Oscar 2026 – “One Battle After Another” grande protagonista pronto a conquistare 6 statuette su 13

Manca pochissimo all’apertura del sipario sul Dolby Theatre di Los Angeles: cosa aspettarci dalla 98ª edizione degli Oscar? Secondo gli esperti Sisal, il grande protagonista di questa edizione potrebbe essere “One Battle After Another” che potrebbe fare incetta di statuette: 6 su 13. Il film diretto da Paul Thomas Anderson – regista che vanta ben 11 nomination senza aver mai conquistato un Oscar – è infatti dato per favorito nella vittoria dei riconoscimenti Miglior Film a 1,25, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura Non Originale entrambi a 1,05, Miglior Fotografia e Miglior Montaggio tutti e due a 1,30. La pellicola potrebbe inoltre trionfare anche nella categoria Miglior Attore Non Protagonista, grazie all’interpretazione di Sean Penn, che torna a essere candidato dopo 17 anni di assenza: la sua statuetta è data a 1,40. Chi sono i suoi principali competitor? Stellan Skarsgård per “Sentimental Value” e Delroy Lindo per “Sinners” appaiati a quota 5,00.

“Sinners” – che ha già fatto la storia degli Oscar stabilendo un record senza precedenti con 16 nomination – potrebbe invece trionfare nella categoria Miglior Sceneggiatura Originale a 1,05 e in quella Miglior Attore Protagonista. La performance di Michael B. Jordan è infatti favorita a 1,50, davanti a quella di Timothée Chalamet per “Marty Supreme”, proposto a 2,75. La pellicola di Ryan Coogler è favorita anche nella categoria Miglior Colonna Sonora, grazie al lavoro del già premio Oscar Ludwig Göransson che, dopo aver conquistato il Golden Globe, punta ora anche alla statuetta dell’Academy: la sua vittoria è offerta a 1,05.

Chi sarà la Miglior Attrice Protagonista? Su Sisal.it c’è una favorita quasi indiscussa: Jessie Buckley per la sua struggente interpretazione della moglie di Shakespeare in “Hamnet”, offerta a un rasoterra 1,05. Amy Midigan per l’horror “Weapons” (2,00), è invece la candidata ideale per portarsi a casa la statuetta come Miglior Attrice Non Protagonista, ma attenzione a Teyana Taylor in “One Battle After Another” e Wunmi Mosaku per “Sinners”, entrambe offerte a 3,00, pronte a imporsi e a confermare la forza delle due pellicole nella corsa agli Oscar 2026.