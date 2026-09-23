La pellicola è in corsa per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre

'L'Estranea' di Paolo Strippoli è il film candidato a rappresentare l'Italia agli Oscar 2027. Il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall’Anica su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D’Eril, Niccolò Vivarelli, ha scelto il film del regista pugliese per concorrere alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award, con la seguente motivazione: “Perché è un film nuovo, di genere, di un giovane autore, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale”.

'L’Estranea' concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre 2026. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 21 gennaio 2027, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.