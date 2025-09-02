circle x black
Cerca nel sito
 

De Martino torna stasera con 'Affari Tuoi', il nuovo regolamento

Torna in onda il game show di Rai 1 che si troverà a fronteggiare la nuova concorrenza de 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5

Stefano De Martino - Fotogramma/IPA
Stefano De Martino - Fotogramma/IPA
02 settembre 2025 | 09.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna 'Affari Tuoi', il game show dei pacchi che va in onda tutti i giorni nell'access prime time Rai1. Oggi, martedì 2 settembre, Stefano De Martino torna alla conduzione del celebre gioco dopo lo straordinario successo di ascolti della scorsa stagione. Il programma è pronto a ripartire con alcune novità nel format e con una rinnovata sfida sul fronte della concorrenza.

A contendersi la leadership dell'access prime time con il programma di Rai1, infatti, ci sarà 'La Ruota della Fortuna' condotto da Gerry Scotti su Canale 5, che dal 14 luglio registra ottimi ascolti risultando fin qui, contro il programma di montaggio d'archivio 'Techetechetè', il programma più seguito della fascia nel periodo estivo.

Le regole di gioco

Secondo le anticipazioni, ci sono dei cambiamenti nel format di gioco. Affari Tuoi, che vede 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese affrontare la partita accompagnati da un loro familiare, torna con un nuovo studio ma anche con una novità nel meccanismo. Nel gioco, infatti, tra i 20 pacchi con un valore tra 0 e 300.000 euro sarà presente anche un pacco del quale nessuno, nemmeno il Dottore, conosce il contenuto.

Confermato il gioco finale della 'Regione fortunata' che, anche in questa edizione, consentirà di dare un’altra chance ai concorrenti non contenti dell’evoluzione della loro partita.

Appuntamento alle 20.35 su Rai1 per scoprire tutto sulla nuova edizione di Affari Tuoi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
stefano de martino affari tuoi affari tuoi pacchi rai 1
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza