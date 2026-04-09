Uno show a tutto tondo, il racconto "del sogno che avevo da bambino". Musica, aneddoti, gag. Il tutto con una compagna di viaggio d'eccezione, "una grandissima artista, non solo una grande maestra", che porta dalla pista da ballo al palcoscenico. Paolo Belli, dopo essere stato protagonista dell'ultima edizione di 'Ballando con le stelle' nell'inedita veste di ballerino, torna in scena, questa volta in teatro, con 'Pur di far spettacolo', in programma al Parioli Costanzo di Roma domenica 12 aprile e poi in tour in giro per l'Italia. Accanto all'artista ci sarà Anastasia Kuzmina, la ballerina che "mi ha massacrato a 'Ballando con le Stelle'", scherza Belli con l'AdnKronos. Una scelta che nasce "dal mio essere masochista. Non contento di quello che mi ha fatto fare a 'Ballando', le permetto di farlo anche in scena". Al di là dello scherzo, "Anastasia canta bene e recita benissimo. Infatti ha collaborato anche con Carlo Verdone. Era giusto che io la portassi con me perché, al di là delle sue doti artistiche, racconta anche le cose buffe che sono successe a Ballando con le stelle". Smessi i panni del ballerino, Belli ora inizia una nuova avventura anticipando fin da subito che rientrerà nel dance show di Rai1 accanto alla regina di casa, Milly Carlucci, nella sua veste abituale: "Milly mi ha già detto che mi vuole al suo fianco per la prossima edizione ma come ballerino ho già dato", sottolinea.

Nello spettacolo firmato insieme ad Alberto Di Riso, che dopo Roma sarà a Barletta il 26 aprile, "raccontiamo la mia vita in maniera molto divertente con un finale imprevedibile". Belli, infatti, mette in scena non solo la lunga vita da artista ma anche gli aneddotti che hanno segnato il suo percorso. Uno in particolare? "Tutto quello che portiamo sul palco - afferma - è la verità. Quando vado in giro per strada la gente invece di chiedermi una foto o un autografo, mi saluta dandomi delle pacche forti sulla schiena. Non so perché hanno questo gesto d'affetto nei miei confronti dandomi delle pizze esagerate. E a 'picchiarmi' a teatro è un percussionista. Ecco, raccontiamo questo genere di cose. Ogni situazione mi porta poi a interpretare una canzone del mio repertorio. Ma ci sono anche omaggi ai grandi maestri, da Jannacci a Carosone".

Lo spettacolo, rappresenta l’evoluzione naturale di ‘Pur di fare commedia’ che nelle stagioni precedenti ha conquistato pubblico e critica registrando numerosi sold-out. In questa nuova produzione Belli amplia il racconto artistico e umano della propria carriera, alternando prosa, musica e momenti di ironia. Artista versatile, in grado di passare dal teatro alla televisione alla musica, Belli si sente 'a casa' solo "sul palco, che ci sia musica o commedia. Io sono - confessa l'artista - un pasticcione, sono uno che fa dei casini incredibili. Giù dal palco sono l'uomo più insicuro del mondo ma quando sono sotto i riflettori è tutto molto chiaro e mi rassereno".