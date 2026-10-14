Stasera, mercoledì 14 ottobre, in seconda serata su Italia 1, ultimo appuntamento con 'Come ti leggo - Page à Vu', il nuovo programma condotto da Sonia Bruganelli che questa settimana accoglie in studio due protagonisti speciali: Paolo Bonolis e Simona Ventura, al centro di un racconto inedito che intreccia le pagine dei libri con le loro esperienze personali.

L'ex coppia si ritrova così a condividere un salotto televisivo dimostrando, ancora una volta, la complicità mai esaurita e il rispetto reciproco nonostante il matrimonio sia finito. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati ufficialmente a giugno del 2023. I due stavano insieme da oltre vent'anni - sposati dal 2002 - e si erano conosciuti quando lei era molto giovane.