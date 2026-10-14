Gli ospiti al centro di un racconto inedito che intreccia le pagine dei libri con le loro esperienze personali
Stasera, mercoledì 14 ottobre, in seconda serata su Italia 1, ultimo appuntamento con 'Come ti leggo - Page à Vu', il nuovo programma condotto da Sonia Bruganelli che questa settimana accoglie in studio due protagonisti speciali: Paolo Bonolis e Simona Ventura, al centro di un racconto inedito che intreccia le pagine dei libri con le loro esperienze personali.
L'ex coppia si ritrova così a condividere un salotto televisivo dimostrando, ancora una volta, la complicità mai esaurita e il rispetto reciproco nonostante il matrimonio sia finito. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati ufficialmente a giugno del 2023. I due stavano insieme da oltre vent'anni - sposati dal 2002 - e si erano conosciuti quando lei era molto giovane.