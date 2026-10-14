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Sonia Bruganelli, ultimo appuntamento con 'Come ti leggo': tra gli ospiti, Paolo Bonolis

Gli ospiti al centro di un racconto inedito che intreccia le pagine dei libri con le loro esperienze personali

Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli - fotogramma/ipa
Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli - fotogramma/ipa
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14 ottobre 2026 | 10.51
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Stasera, mercoledì 14 ottobre, in seconda serata su Italia 1, ultimo appuntamento con 'Come ti leggo - Page à Vu', il nuovo programma condotto da Sonia Bruganelli che questa settimana accoglie in studio due protagonisti speciali: Paolo Bonolis e Simona Ventura, al centro di un racconto inedito che intreccia le pagine dei libri con le loro esperienze personali.

L'ex coppia si ritrova così a condividere un salotto televisivo dimostrando, ancora una volta, la complicità mai esaurita e il rispetto reciproco nonostante il matrimonio sia finito. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati ufficialmente a giugno del 2023. I due stavano insieme da oltre vent'anni - sposati dal 2002 - e si erano conosciuti quando lei era molto giovane.

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sonia bruganelli paolo bonolis come ti leggo
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