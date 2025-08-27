circle x black
Cerca nel sito
 

Venezia 2025, Sorrentino: "Troppo spesso i politici ostentano certezze"

27 agosto 2025 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non mi sono ispirato a nessun presidente della Repubblica, ho preferito inventarlo piuttosto che rifarmi a qualcuno in particolare", a parlare all’Adnkronos è il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, che con il film in concorso ‘La Grazia’ apre l’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. "Quello che è riferito all’attuale presidente Mattarella, ma anche a Napolitano, Ciampi e Scalfaro, è sicuramente questa autorevolezza, senso di responsabilità, di saggezza e questa capacità di esercitare il loro ruolo nella maniera più alta possibile anche con un grande senso di paternità. Ed è stato secondo me un porto sicuro in mari molto più agitati che hanno caratterizzato la politica italiana negli ultimi anni"

Sono tanti i temi al centro della pellicola, tra questi c’è il dubbio. "È importante porsi delle domande". La costante ricerca di certezze "è un problema dell’oggi. Troppo spesso ci governano politici che ostentano delle certezze per ragioni anche discutibili, legate spesso agli umori del proprio elettorato, alla necessità di far parlare di sé e distrarre. Quello che è peggiorato - riflette Sorrentino - è che a volte queste certezze sono strampalate, non sono neanche sorrette da un pensiero forte e importante". (di Lucrezia Leombruni e Loredana Errico)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
paolo sorrentino sorrentino venezia paolo sorrentino la grazia paolo sorrentino venezia 2025
Vedi anche
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza