Patrizia Rossetti: "Ho ritrovato l'amore con l'attore Marco Antonio Bellini"

La conduttrice da Monica Setta: "Persona splendida che ha oltre 20 anni meno di me ma dimostra che le cose belle arrivano improvvisamente, a prescindere dall'età"

Patrizia Rossetti - Fotogramma /Ipa
07 novembre 2025 | 11.27
Redazione Adnkronos
Patrizia Rossetti, dopo anni da single e una separazione, ha ritrovato l'amore con l'attore Marco Antonio Bellini, quarantenne che era suo amico da anni. Dopo le foto rubate del bacio di Novella 2000 di Roberto Alessi - mostrate in anteprima su Rai 2- Rossetti conferma a Monica Setta a 'Storie al bivio' nella puntata di domani, sabato 8 novembre alle 15. 30 su Rai2, il suo stato di grazia. "Eravamo solo amici poi qualcosa è cambiato e sono la donna più felice del mondo", dice la conduttrice.

"Marco è una persona splendida che ha oltre 20 anni meno di me ma dimostra che le cose belle arrivano improvvisamente quando non le cerchi più, a prescindere dall'età".

Rossetti rivela: "Non ho avuto figli ma ho una amica giovanissima, Chiara, che considero una figlia, una cagnolina di nome Perla e con Marco costruisco un nucleo che fa famiglia. Come andrà e quanto durerà non me lo chiedo. Potrebbe essere solo amicizia alla fine ma andrebbe comunque bene. Oggi sono, forse per poco, al settimo cielo".

