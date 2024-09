Pechino Express 2024 - La rotta del dragone parte oggi 13 settembre 2024 su TV8, con la prima puntata in tv in chiaro alle 21.30. Il viaggio di quest'anno, nello show condotto da Costantino della Gherardesca, porterà le coppie tra Vietnam, Laos e Sri Lanka.

I concorrenti

I CARESSA - Fabio ed Eleonora Caressa, I PASTICCIERI - Damiano e Massimiliano Carrara; I FRATM - Artem e Antonio Orefice; I ROMAGNOLI - Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi; I BRILLANTI - Nancy Brilli e Pierluigi Iorio; I GIGANTI - Kristian Ghedina e Francesca Piccinini; LE AMICHE - Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo; ITALIA ARGENTINA - Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.

L'itinerario

L’itinerario si svilupperà in dieci puntate e si snoderà dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e testimonianze antiche, passando di corsa per le città ricche di spiritualità del Laos, fino a concludere il viaggio tra i panorami mozzafiato dello Sri Lanka.

Le coppie in gioco, negli oltre cinquemila chilometri che compongono il percorso della gara, potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Le otto coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di 'Pechino Express' e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.

Attenzione: da qui in poi, tutto spoiler...

Lo show è stato trasmesso in primavera da Sky. Gli abbonati, quindi, hanno potuto assistere già alla gara. Ecco cosa è successo nella prima tappa:

La prima tappa

La prima tappa ha visto macinare i primi 288 km: partiti dal Thai Vi Temple di Tam Coc, i viaggiatori si sono spostati verso Hanoi per poi raggiungere Lang Son, trovando il loro primo tappeto rosso, dopo aver risolto enigmi e aver dato da mangiare ai maiali. Tolti i Brillanti, ovvero la coppia formata da Nancy Brilli e Pierluigi Iorio che avendo guadagnato l'immunità, sono volati direttamente alla seconda tappa, l'ordine d'arrivo vede primi i Romagnoli seguiti da Caressa, Pasticceri, Fratm, Amiche, Italia-Argentina e i Giganti.

Le ultime due coppie sono a rischio eliminazione. Qui i Romagnoli decidono di eliminare Italia-Argentina. Tuttavia, la busta nera non prevedeva eliminazioni per la prima tappa e tutte le otto coppie restano in gara. Le otto coppie di concorrenti, i Romagnoli (Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi), le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), i Brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio): i Caressa (Fabio ed Eleonora Caressa), i Fratm (Artem e Antonio Orefice), i Giganti (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini), ItaliaArgentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi) e i Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara) con zaino in spalla e un budget limitatissimo, si sono così sfidate in prove di resistenza fisica e mentale: dalla canoa remata con i piedi al classico autostop fino ad arrivare ai 500 gradini per scalare il Dragon View Point della Mua Cave, la montagna che sovrasta la regione di Ninh Binh.