circle x black
Cerca nel sito
 

Pechino Express 2026, si parte prima: concorrenti e tappe

Domani 1 marzo 'La missione zero', si parte il 12 marzo

Pechino Express 2026, si parte prima: concorrenti e tappe
28 febbraio 2026 | 18.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quest’anno la corsa di Pechino Express inizia prima. I viaggiatori della nuova stagione dello show, pronti al check-in da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, sono chiamati a sorpresa ad affrontare una primissima missione mentre sono ancora in Italia: domani 1 marzo alle 20,15 sempre su Sky e Now arriva, infatti, l'appuntamento 'Pechino Express – La missione zero', che rappresenterà a tutti gli effetti l’esordio della corsa che vedrà le coppie arrivare all’Estremo Oriente, come recita il claim di questa stagione che scorrerà tra Indonesia, Cina e Giappone.

Le coppie

Prima di imbarcarsi, il capitano dell’avventura Costantino della Gherardesca convocherà nel suo laboratorio segreto, lontano da occhi indiscreti, le dieci coppie ai nastri di partenza in questa annata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, la coppia de Gli Spassusi; Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati; Jo Squillo e Michelle Masullo, Le Dj; Fiona May e Patrick Stevens, I Veloci; Dani Faiv e Tony 2Milli, I Rapper; Steven Basalari e Viviana Vizzini, Gli Ex; Tay Vines e Assane Diop, I Comedian; Elisa Maino e Mattia Stanga, I Creator; Candelaria e Camila Solórzano, Le Albiceleste; Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, Le Biondine.

Obiettivo di Costantino sarà testare quanto i corpi e le menti dei viaggiatori siano pronti ad affrontare l’estremo Oriente. Nel corso di questo appuntamento speciale – in arrivo domani alle 20,15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – le 10 coppie dovranno affrontare una Missione Zero che ci racconterà molto di loro mettendo a prova manualità, capacità di risolvere enigmi e soprattutto, purtroppo per loro, le papille gustative.

La coppia di viaggiatori che porterà a termine la Missione zero nel minor tempo sarà quella designata a portare con sé la busta nera nella prima tappa della nuova stagione. Una volta completata questa prova, tutto sarà pronto per la partenza della gara durante la quale Costantino sarà aiutato dalla presenza di tre inviati, uno per Paese: Lillo in Indonesia, Giulia Salemi in Cina, Guido Meda in Giappone.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pechino Express pechino ezpress 2026 pechino express 2026 quando inizia pechino express 2026 tappe pechino express 2026 coppie
Vedi anche
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza