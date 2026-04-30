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Pechino Express, oggi ottava tappa: chi arriverà in Giappone?

In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Pechino Express - Sky
Pechino Express - Sky
30 aprile 2026 | 07.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Continua il viaggio di Pechino Express. Oggi, giovedì 30 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, andrà in onda l'ottava e ultima tappa in Cina, decisiva per conquistare il biglietto per il Giappone, terzo e ultimo Paese della rotta.

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Tra le varie missioni di questa tappa, i viaggiatori - guidati dal conduttore Costantino della Gherardesca insieme all’inviata Giulia Salemi - se la dovranno vedere con il 'Kung Fu Shaolin', un’antica arte marziale cinese basata sull’unione di meditazione e tecniche di combattimento. In totale correranno per 509 chilometri, la distanza che divide la città di Dengfeng dal traguardo finale di puntata fissato a Xi’an, dove le coppie si imbatteranno nell’incredibile Esercito di Terracotta, composto da oltre 7000 figure di guerrieri a grandezza naturale.

 

Ai nastri di partenza ci sono ancora cinque coppie: Chanel Totti e Filippo Laurino 'I Raccomandati', Jo Squillo e Michelle Masullo 'Le Dj', Fiona May e Patrick Stevens 'I Veloci', Dani Faiv e Tony 2Milli 'I Rapper', e Candelaria e Camila Solórzano 'Le Albiceleste'.

Con il traguardo che, passo dopo passo, sembra sempre più vicino, i viaggiatori dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia arrivano alla tappa numero 8 con un quadro degli avversari ormai ben definito ma anche con delle idee chiarissime sulle alleanze, vere o presunte, siglate lungo il percorso fin qui.

 

L’aiuto reciproco potrebbe essere fondamentale, così come potrebbe essere decisivo capire le coppie 'amiche' per evitare il limbo del ballottaggio finale: come di consueto, al termine della corsa fino al Tappeto Rosso, due coppie si giocheranno la permanenza in gara, e la temutissima busta nera decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno. Chi conquisterà il biglietto più importante? E chi invece rischierà di tornare indietro a un solo passo dal Giappone?

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Tag
Pechino Express Giappone Cina Kung Fu Shaolin Esercito di Terracotta
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