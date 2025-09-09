La vera storia di Mattia Piccoli e di suo padre Paolo, affetto da Alzheimer precoce, arriva al cinema. Si intitola 'Per te' - dal 17 ottobre nelle sale con PiperFilm - e vede come protagonisti Edoardo Leo e Javier Francesco Leoni nei panni di papà e figlio. "Non ho mai pensato che sarebbe potuto succedere una cosa così bella come un film sulla mia vita. Spero che possa trasmettere qualcosa ai miei coetanei", aveva detto il vero Mattia in occasione della presentazione del film nell'ultima edizione del Giffoni Film Festival. Mattia è un bambino di 11 anni, nel 2021 viene nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per "l'amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre", che poco più che quarantenne, comincia lentamente a perdere pezzi della sua memoria. Ma proprio mentre il mondo inizia a sfumare, lui sceglie di restare vicino a ciò che conta davvero, forte anche dell’amore della moglie Michela. Insieme al figlio intraprende un percorso fatto di quotidianità condivisa, risate improvvise e silenzi che parlano.

'Per te' è un film che celebra la potenza dell’amore oltre il tempo e la memoria raccontando "la storia di un ragazzo normalissimo, come voi, che fa la cosa più dura del mondo: prendersi cura di suo padre", aveva raccontato Leo alla platea gremita di ragazzi e ragazze al Giffoni. "Sono rari i film che ti insegnano qualcosa. Questo è uno di quelli che mi ha fatto tanto pensare quanto il nostro tempo che ci sembra infinito, in realtà è tanto finito. Dobbiamo cercare di usarlo al meglio che possiamo", rifletteva l'attore. "Noi raccontiamo il momento in cui una famiglia si confronta con un problema e in cui si invertono i ruoli: il figlio fa da padre a suo padre".

Un progetto che ha rappresentato per Leo una crescita sia professionale che umana: "Da genitore della mia generazione che è cresciuta con il diktat di essere un genitore che non si deve mostrare fragile, ho capito che non si perde di autorevolezza se si riesce a dire ai figli che a volte non si sta bene. Questo film mi ha spronato ancora di più come genitore a non mostrarmi invincibile, ma a mostrarmi umano, a non nascondere che ho le stesse paure di tutti quanti". 'Per Te' ("abbiamo scelto questo titolo perché condensa al meglio tutto l'amore di Mattia verso il padre", aveva spiegato Leo) è diretto da Alessandro Aronadio ed è prodotto da PiperFilm, Lungta Film e Alea Film, in collaborazione con Netflix. Nel cast del film anche Teresa Saponangelo, Giorgio Montanini, Eleonora Giovanardi, Guia Jelo e con la partecipazione di Daniele Parisi.