circle x black
Cerca nel sito
 

Addio a Pete Byrne, è morto il vocalist dei Naked Eyes: aveva 74 anni

Il cantante si è spento il 14 settembre a Los Angeles dopo una breve malattia

Pete Byrne - Da Youtube
Pete Byrne - Da Youtube
24 settembre 2026 | 13.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morto Pete Byrne. Il vocalist e co-fondatore del gruppo new wave britannico degli anni Ottanta 'Naked Eyes', è scomparso lo scorso 14 settembre 2026 a Los Angeles all’età di 74 anni dopo una breve malattia. La causa della morte non è ancora stata resa nota. Jim Merlis, portavoce del gruppo, ha confermato la morte di Byrne, spiegando che si è spento "serenamente".

Chi era Pete Byrne

Pete Byrne e Rob Fisher formarono i Naked Eyes nel 1982. Il duo raggiunse il successo internazionale con la cover di ‘Always Something There to Remind Me’, seguita da altri brani di successo come ‘Promises, Promises’, ‘When the Lights Go Out’ e ‘(What) In the Name of Love’. Dopo la pubblicazione del secondo album, nel 1984 i Naked Eyes si sciolsero. Byrne intraprese successivamente la carriera solista e nel 2001 pubblicò ‘The Real Illusion’, il suo unico album in studio.

Nel 2005 Byrne riformò i Naked Eyes. Il gruppo tornò a esibirsi dal vivo. Nel 2021 i Naked Eyes hanno pubblicato ‘Disguise the Limit’, il loro ultimo album in studio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Peter Byrne
Vedi anche
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo
News to go
Nucleare, via libera Parlamento a legge delega a 39 anni dal referendum
Moda, Meloni alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano: "Il governo è vicino al settore" - Video
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia
Scuola, Sasso (Fn): "Accettiamo dl con riserva, vediamo se è solita fuffa di governo di destra finta" - Video
Colosseo, Di Cola (Cgil): "Non si può morire sul lavoro a 22 anni, saremo parte civile" - Video
'Il senso delle parole', maxi cruciverba di Bartezzaghi in tour negli ospedali contro i tabù sui tumori - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza