Valeria Marini ha lanciato l'indiscrezione mentre colloquiava con gli altri inquilini. Poi, è intervenuta l'opinionista sul tema su X

"Piera Meloni è parente di un autore del Grande Fratello Vip". È questa l'indiscrezione che circola sui social nelle ultime ore, in particolare tra gli spettatori del reality show che cercano di conoscere la verità.

A diffondere la notizia è stata Valeria Marini, concorrente del Gf Vip, che in un momento di conversazione con Alex Belli ha detto sottovoce: "Ma lo sai che mi sembra che Piera Meloni sia parente di uno degli autori del Grande Fratello Vip? Ennio", si sente dire dal video diventato virale sui social e che ha scatenato la polemica. Gli utenti hanno insinuato che la concorrente sia entrata nella Casa solo grazie alla parentela. I più informati hanno ritrovato, tra i titoli di coda del programma, la voce 'Ennio Meloni' tra gli autori del programma, alimentando così l'ipotesi di un legame di parentela.

Piera Meloni non ha neanche una lontana parentela con autori del gf. Prima di rilanciare queste maldicenze, basterebbe chiedere. #gfvip — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 15, 2026

A intervenire sulla polemica è stata Selvaggia Lucarelli, che su X ha fatto chiarezza: "Piera Meloni non ha neanche una lontana parentela con autori del gf. Prima di rilanciare queste maldicenze, basterebbe chiedere".