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Caso Ravagnani, Diaco: "Accetto le critiche, ma querelo chi insinua avance mai avvenute"

Il conduttore risponde all'Adnkronos sulle polemiche nate dopo l'intervista all'ex prete Alberto Ravagnani, andata in onda a 'BellaMa'

Pierluigi Diaco
Pierluigi Diaco
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08 novembre 2026 | 13.42
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

"Accetto come ho sempre fatto ogni tipo di critica, anche la più feroce, sul mio lavoro. Come la Rai giustamente mi ha fatto notare avrei potuto condurre l’intervista ad Alberto Ravagnani con toni diversi e meno incalzanti, nonché avrei dovuto non rispondere in diretta televisiva alle considerazioni fatte sempre in tv da Milly Carlucci. Probabilmente, se alle scuse già fatte in diretta durante l’Intervista a BellaMa’ fossero seguite nuove scuse più consapevoli, non sarebbe successo nulla di tutto questo". Così Pierluigi Diaco risponde all'Adnkronos sulle polemiche nate dopo l'intervista all'ex prete Alberto Ravagnani, andata in onda a 'BellaMa'' martedì 3 ottobre.

Diaco torna sulla vicenda dell'incontro in camerino con Ravagnani, già raccontata durante la trasmissione de 'Le Iene': "Anche senza attendere con pazienza l'autorizzazione aziendale, ho convocato in camerino Alberto Ravagnani quando mi è stato riferito che non sapeva in che trasmissione stesse per partecipare: l’ho fatto esclusivamente per anticipargli con correttezza gli ingredienti dell’intervista a cui sarebbe andato incontro, anche in questo caso se ho detto qualcosa che ha turbato Alberto mi dispiace, ma davvero non era mia intenzione".

Il giornalista conclude sottolineando di non essere disposto a tollerare le insinuazioni sul proprio lavoro: "Ciò su cui però non posso transigere e su cui sono costretto, mio malgrado a difendermi, è l’offesa sotto forma di allusione alla mia onorabilità di uomo e di giornalista. Posso avere tanti difetti ma sono una persona seria e corretta". Diaco conclude: "Per questo, in ogni caso, ho dato mandato ai miei avvocati di querelare chiunque abbia scritto o scriverà insinuazioni relative ad avance o approcci mai avvenuti. Devo tutelare non solo me stesso ma la mia famiglia, i miei affetti, la mia biografia e la Rai".

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