Pio e Amedeo, bacio 'porta fortuna' in diretta da Fiorello

Nuova puntata de 'La Pennicanza', il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre. Un mix di politica, attualità e comicità che anche oggi ha regalato tre quarti d’ora di ritmo, improvvisazione e sorprese. Fiorello apre con l’ultima notizia sul Vaticano: "Il bilancio torna in attivo: surplus di 1,6 milioni per la Santa Sede". Poi aggiunge: "Beh certo, così possono fare più beneficenza… che ci fa sennò un cardinale? Si compra un paio di jeans a vita bassa? E poi il Papa afferma che la lingua ufficiale resta il latino: a questo punto mi viene solo da dire…Habemus Iban".

Lo showman commenta poi l’agenda di Carlo Conti: "Domenica finalmente darà i 30 nomi al Tg1 a Roma, poi di corsa a Bologna a presentare lo Zecchino d’Oro… e la sera inaugura pure Varicella Dildo Paradise. Non si fa mancare niente: così arrotonda in nero. Carlo, se vuoi smentire… chiamaci pure!”. Puntuale arriva il messaggio di risposta del conduttore al telefono: “Fiore, devo rettificare: va bene il Tg1 e l’annuncio dei Big, va bene lo Zecchino d’Oro, l’inaugurazione del negozio per adulti… ma faccio la fattura eh!”.

È il momento delle notizie dal Quirinale: secondo La Verità, Mattarella diserterà la Prima della Scala, dove sarà in scena Lady Macbeth di Šostakovič. Il perchè spiegato in un finto collegamento con il Presidente: “Non andrò. Non ho voglia di tornare in quel luogo ormai diventato un tempio della perdizione morale... E poi Lady Macbeth l’ho vista 24 volte: l’ultima volta applausi per 24 minuti, finito al pronto soccorso con un’ustione di secondo grado alle mani. Ma soprattutto non è possibile che io, in smoking presidenziale, debba rischiare le uova marce come fosse Carnevale! E in foyer incontro personaggi che pensano che un’aria lirica sia la ventilazione del teatro, Valeria Marini che crede sia lingerie, Guillermo Mariotto che ad ogni cambio quadro alza la paletta con scritto 10, Milo Infante che all’assassinio di Re Duncan dice ‘So chi è l’assassino, ci sono le tracce ematiche’ e Beppe Convertini convinto che Šostakovič giochi nella Lazio. Quella sera giocherò a tresette con i corazzieri, ovviamente a soldi: mi gioco i loro stipendi e vinco sempre”.

Spazio anche al cinema: in videochiamata Pio e Amedeo annunciano l’uscita nelle sale del loro film. Fiorello ricorda: "A un concerto di Baglioni erano lì davanti a me… li ho visti in un bacio durante ‘Amore bello’. Dovete rifarlo o il film non andrà bene!". I due replicano: "Siamo andati a Uomini e Donne, abbiamo baciato Gemma… e abbiamo ancora il sapore del Kukident in bocca". E così, incalzati da Fiorello, scappa il bacio in diretta e poco dopo arriva la notizia: "Picco d’ascolti durante il bacio di Pio e Amedeo, per la prima volta il canale 202 fa più ascolti di PornHub".

Infine, uno sguardo alle elezioni regionali: "I nostri amici di Raiflix ci hanno mandato il trailer della nuova serie: "L’eterno scontro tra destra e sinistra… e pure i 5 Stelle. L’eroe che ha salvato il centrodestra. Un premier che l’ha presa bene. Nulla potrà rovinare una grande amicizia. ‘Le elezioni che tanto era uguale’, solo in regioni selezionate". Salvini commenta: "Non ho capito… ci siamo qualificati ai Mondiali?". .