Pippo Baudo, Katia Ricciarelli: "Perdiamo il numero 1, il nostro è stato vero amore"

"Al di là di come è andata tra noi spero di rincontrarlo lassù e farci 4 risate"

Matrimonio tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo (Fotogramma/Ipa)
Matrimonio tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo (Fotogramma/Ipa)
16 agosto 2025 | 22.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Katia Ricciarelli all’Adnkronos commentando la morte dell’ex marito Pippo Baudo. “Sono molto scossa da questa notizia, non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare 18 anni insieme. Non credevo fosse vero visto che tante volte sono girate voci false sulla sua morte. Indipendentemente da quello che c’è stato fra noi e come è andata a finire, noi ci siamo sposati per amore. E io ho sempre detto che Pippo era stato il numero 1 è una persona straordinaria dal punto di vista professionale”.

“Oggi - racconta poi - ho avuto una giornata bruttissima e poi arriva questa notizia, comincio a credere di sentire le cose…Stavolta è vero e sono davvero scossa”. E poi un ricordo: “Al di là della nostra storia, certe cose si superano, tanto che quando ci siamo visti a Verona dopo tanto tempo che non ci parlavamo ci siamo abbracciati come se non fosse successo mai niente. Questo significa essere persone intelligenti. Diciamo che oggi si chiude un’altra parentesi della mia vita. E quando sarà per me spero di ritrovarmi con Pippo per farci quattro risate”.

