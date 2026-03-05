Pitbull torna in Italia, una data a novembre a Milano

Dopo oltre dieci anni dal suo ultimo concerto in Italia, Pitbull torna con il suo 'I’m back tour' per un’unica data nel nostro Paese: lunedì 9 novembre 2026 all’Unipo Dome di Milano.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per i titolari di carta Mastercard a partire dalle 10 di mercoledì 11 marzo. Inoltre, i biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10 di giovedì 12 marzo. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 10 di venerdì 13 marzo su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.