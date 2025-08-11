circle x black
'Pomeriggio cinque' cambia nome e diventa 'Dentro la notizia'

L'annuncio via social del nuovo conduttore Gianluigi Nuzzi

Gianluigi Nuzzi - Fotogramma
11 agosto 2025 | 19.03
Redazione Adnkronos
'Pomeriggio cinque' cambia nome e diventa 'Dentro la notizia'. L'annuncio è arrivato a sorpresa, direttamente dal nuovo padrone di casa, Gianluigi Nuzzi attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. Nuzzi si è mostrato all'interno dello studio ancora in fase di allestimento, svelando in anteprima i dettagli di un progetto che promette di cambiare radicalmente l'approccio all'informazione pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset.

"Sono qui nel nuovo studio che ospiterà il programma di informazione tutti i pomeriggi su Canale 5", ha esordito il giornalista. "Le scenografie le dobbiamo ancora allestire, il titolo però non è più una sorpresa da questo momento, perché si chiamerà 'Dentro la Notizia'".

Le parole di Nuzzi sembrano segnare un distacco dalla formula dell'infotainment per abbracciare un approccio più giornalistico e investigativo, marchio di fabbrica del conduttore di 'Quarto Grado' . "Insieme entreremo nei racconti delle notizie che ogni giorno, come un mosaico, compongono il nostro Paese", ha spiegato. "Tutti i pezzettini devono arrivare bene insieme e così noi arriveremo alla verità". L'appuntamento per i telespettatori è fissato per tutti i giorni, a partire dalle ore 17:00 , su Canale 5.

