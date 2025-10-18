Premio Sentieri Selvaggi a 'Fuori' di Mario Martone, domani la consegna a Roma

A un mese di distanza dall’annuncio dei migliori film eletti dalla redazione di Sentieri Selvaggi, hanno inizio gli incontri con i premiati. Domani a partire dalle 19, infatti, avrà inizio la premiazione con Mario Martone, con il suo film 'Fuori' eletto dalla redazione Miglior Film Italiano della stagione cinematografica 2024/25. La serata sarà un’occasione per il pubblico e la redazione di Sentieri Selvaggi dialogare con il regista napoletano sul suo ultimo film, dell’influenza di Goliarda Sapienza e di molto altro, in un evento come sempre gratuito su prenotazione.

'Fuori' è stato presentato allo scorso Festival di Cannes in concorso. Il film è interpretato da Valeria Golino nel ruolo di Goliarda Sapienza, Matilda De Angelis ed Elodie come comprimarie: tutte e tre le attrici hanno conseguito un Nastro d’Argento per la loro interpretazione. Il film è tratto da un soggetto di Ippolita di Majo, la sceneggiatura è firmata da Mario Martone e Ippolita di Majo per il racconto della Roma del 1980 in cui si muove la scrittrice Goliarda Sapienza, finita in carcere per aver rubato dei gioielli. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta sul nostro canale YouTube a questo link.

Il Premio Sentieri Selvaggi, attivo dal 2001, dal 2016 è un evento pubblico. Negli ultimi anni è stato assegnato ad Alice Rohrwacher, Nanno Moretti, Franco Maresco, Marco Bellocchio, Jonas Carpignano, Luca Guadagnino, Valeria Golino.