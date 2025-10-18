circle x black
Cerca nel sito
 

Premio Sentieri Selvaggi a 'Fuori' di Mario Martone, domani la consegna a Roma

Eletto dalla redazione della rivista 'Miglior Film Italiano' della stagione cinematografica 2024-25, serata evento dalle 19

Premio Sentieri Selvaggi a 'Fuori' di Mario Martone, domani la consegna a Roma
18 ottobre 2025 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A un mese di distanza dall’annuncio dei migliori film eletti dalla redazione di Sentieri Selvaggi, hanno inizio gli incontri con i premiati. Domani a partire dalle 19, infatti, avrà inizio la premiazione con Mario Martone, con il suo film 'Fuori' eletto dalla redazione Miglior Film Italiano della stagione cinematografica 2024/25. La serata sarà un’occasione per il pubblico e la redazione di Sentieri Selvaggi dialogare con il regista napoletano sul suo ultimo film, dell’influenza di Goliarda Sapienza e di molto altro, in un evento come sempre gratuito su prenotazione.

'Fuori' è stato presentato allo scorso Festival di Cannes in concorso. Il film è interpretato da Valeria Golino nel ruolo di Goliarda Sapienza, Matilda De Angelis ed Elodie come comprimarie: tutte e tre le attrici hanno conseguito un Nastro d’Argento per la loro interpretazione. Il film è tratto da un soggetto di Ippolita di Majo, la sceneggiatura è firmata da Mario Martone e Ippolita di Majo per il racconto della Roma del 1980 in cui si muove la scrittrice Goliarda Sapienza, finita in carcere per aver rubato dei gioielli. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta sul nostro canale YouTube a questo link.

Il Premio Sentieri Selvaggi, attivo dal 2001, dal 2016 è un evento pubblico. Negli ultimi anni è stato assegnato ad Alice Rohrwacher, Nanno Moretti, Franco Maresco, Marco Bellocchio, Jonas Carpignano, Luca Guadagnino, Valeria Golino.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premio Sentieri Selvaggi 'Fuori di Mario Martone Goliarda Sapienza Alice Rohrwacher Nanno Moretti Franco Maresco Marco Bellocchio Jonas Carpignano Luca Guadagnino Valeria Golino.
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, grande attesa per Angelina Jolie - Video
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza