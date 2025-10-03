Premio Tenco tra canzone d'autore e memoria

Si avvicina il Premio Tenco 2025, le cui tre serate al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia) si terranno il 23, 24 e 25 ottobre. La rassegna dedicata alla canzone d’autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, manifestazione unica in Europa e al mondo e occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale, si tiene dal 1974 nella città del ponente ligure. Titolo di questa edizione 'Con la memoria', tema che verrà declinato durante tutta la rassegna con l’intento di indagare intorno ad alcuni fatti salienti della storia del Novecento che hanno avuto riflessi sulla musica. Questo fil rouge ha rappresentato anche uno dei criteri per l’assegnazione dei Premi Tenco per la carriera da parte del Direttivo del Club Tenco.

"La canzone - afferma Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico - è spesso frutto della memoria personale o collettiva, è elaborazione di esperienze vissute o narrazione di fatti tramandati. In un periodo storico in cui l’esercizio della Memoria è sempre più carente e deficitaria, dove la storia e l’esperienza vengono con disinvoltura sorvolate, accantonate (o riscritte a proprio piacimento) anche la memoria musicale pare non godere di grande salute. Si è portati a rifarsi solo a ciò che è successo l’altro ieri ignorando (e di conseguenza non conoscendo) le radici più salde della nostra storia". I Premi Tenco assegnati dal Direttivo del Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale saranno assegnati in questa edizione a: Baustelle, Goran Bregovic, Ricky Gianco, Daniele Silvestri e Tosca.

Sempre il Direttivo del Club Tenco assegnerà in questa edizione il Premio Tenco all'operatore culturale a Tito Schipa Jr. e il Premio Yorum a Refaat Alareer, poeta e attivista palestinese morto nel 2023, insieme a suo fratello, sua sorella e i suoi tre figli in un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza. Durante la sua carriera, insegnò letteratura e scrittura creativa all'Università Islamica di Gaza e co-fondò We Are Not Numbers, un'organizzazione per mettere in contatto autori esperti internazionali con giovani scrittori di Gaza, promuovendo la narrazione come strumento di resistenza palestinese. Il Premio Yorum è istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione. Il Grup Yorum, che ha dato il nome a questo riconoscimento, sarà ospite quest’anno per la prima volta, e ritirerà il premio alla memoria di Alareer.

Il Premio Siae andrà a Mimmo Locasciulli, per i cinquant'anni della sua iscrizione alla Società Italiana degli Autori ed Editori, con il deposito del brano Canzone di Sera. Oltre al Premo Tenco alla carriera, al Premio all’operatore culturale, al Premio Yorum e al Premio Siae, sul palco dell’Ariston durante le prime due serate, il 23 e il 24 ottobre, verranno consegnate le Targhe Tenco 2025, le cui opere vincitrici sono state comunicate lo scorso luglio. Il riconoscimento viene assegnato dal 1984 a 'I migliori dischi dell’anno' di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno (ovvero resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025).

Di seguito le opere premiate: Migliore album in assoluto - 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi; Migliore album in dialetto - 'Furèsta' de La Niña; Migliore album opera prima - 'Mi Piace' di Anna Castiglia; Migliore album di interprete - 'Kaleidoscope' di Ginevra Di Marco; Migliore canzone singola - 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi; Migliore album a progetto - 'Pagani per Pagani' prodotto da Caroline Pagani. Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall’Associazione. Il Direttivo del Club Tenco non fa parte di questa giuria. Le informazioni relative alle Targhe Tenco e il regolamento sono online sul sito del Club Tenco.

A presentare le serate sul palco del Teatro Ariston: il 23 ottobre Lorenzo Luporini e Antonio Silva, il 24 ottobre Silvia Boschero e Antonio Silva e, infine, il 25 ottobre Andrea Scanzi e Antonio Silva. Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate sono online su clubtenco.it e aristonsanremo.com oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, info. 0184 50.60.60). Tra gli ospiti tanti gli artisti sia che si succederanno sul palco dell’Ariston sia che parteciperanno agli eventi nelle altre venue: Paolo Angeli, Arianna Antinori, Guido Baldoni, Pierdavide Carone, Gianni Coscia, Simone Cristicchi con Gnu Quartet, Alessandro D’Alessandro, Lamante, Alessio Lega, Emma Nolde, Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich, Omar Pedrini con Massimo Priviero, Ricky Portera, David Riondino con Sara Jane Ceccarelli, Scraps Orchestra, Michele Staino e Stefano Tessadri.

La rassegna comprende infatti nel suo programma, oltre alle tre serate, tanti eventi, proiezioni, presentazioni, incontri e spettacoli pomeridiani, a partire del 22 ottobre in tutta la città simbolo della musica italiana, dalla sede del Club Tenco nell'ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria al Teatro Casinò, dall’Ex chiesa Santa Brigida nel quartiere Pigna al Cinema Ritz. Come di consueto la rassegna si aprirà, mercoledì 22 ottobre, con la masterclass per le scuole, quest’anno dedicata a Lucio Dalla, che vedrà la partecipazione di Daniele Caracchi (Amministratore Delegato Pressing per la Fondazione Lucio Dalla) e Bruno Sconocchia (storico manager di Lucio Dalla e Presidente AssoConcerti), insieme agli artisti Pierdavide Carone e Ricky Portera. Moderano l’incontro Marika Amoretti (Club Tenco – Coordinamento Scuole) e Stefano Senardi (Presidente Onorario del Club Tenco e Responsabile Rapporti Media Partner).

Nel corso della stessa giornata è prevista, al Cinema Ritz, anche la proiezione di Fabi Silvestri Gazzè - Un passo alla volta, film documentario sul concerto dei tre artisti a Roma, offerta a prezzo politico per gli studenti. Nel segno di un dialogo sempre più stretto con le nuove generazioni, il Club Tenco lancia quest’anno la tessera “Amico del Tenco”, riservata agli under 25. Al costo simbolico di 5 euro, permetterà ai giovani di essere informati su tutte le attività del Club, di usufruire di agevolazioni su biglietti ed eventi e di partecipare a iniziative dedicate. Dopo il primo incontro nazionale delle rassegne e dei premi della musica d’autore contemporanea, ospitato nella scorsa edizione, a cui nel corso dell’anno sono succedute altre occasioni di incontro e dialogo, il 24 ottobre, ancora una volta nella sede del Club Tenco, si terrà il dibattito tra i rappresentanti di diverse rassegne e premi, moderato da Andrea Scanzi.

L’Associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”. Sottolinea Salvatore Nastasi, presidente Siae: "Da mezzo secolo Siae sostiene il Premio Tenco, perché fin dai suoi albori custodisce e rinnova la tradizione della Canzone d’Autore, dando voce a generazioni di artisti, da quelli già affermati a quelli emergenti, in un costante dialogo tra tradizione e innovazione. Un impegno quello del Tenco, che rispecchia la nostra stessa missione: proteggere il lavoro creativo e promuoverne la diffusione".