Da Ferilli sex guru a Sermonti ministro dell’amore fino a Totti e Saviano in comedy show, le novità di Prime Video

Da Sabrina Ferilli ‘sex guru’ nella seconda stagione di ‘Gigolò per caso’ a Pietro Sermonti ministro dell’amore nel film ‘Il Ministero dell’Amore’ fino allo show ‘Roast in Peace’ in cui sei comici sono chiamati a commemorare quattro celebrità ‘defunte’ - Selvaggia Lucarelli, Francesco Totti, Roberto Saviano ed Elettra Lamborghini - alla loro maniera. Queste sono solo alcune delle novità annunciate oggi in occasione del Prime Video Presents 2025. “Il nostro impegno si concretizza attraverso un'offerta che spazia dalle produzioni originali ai contenuti esclusivi, dagli eventi sportivi in diretta ai canali aggiuntivi ed uno store ricco di novità, creando un intrattenimento dinamico”, afferma Viktoria Wasilewski, Country Manager di Prime Video Italia, alla conferenza al cinema Barberini. La piattaforma streaming di Amazon “ridefinisce il concetto stesso di servizio streaming, proponendosi come un'esperienza di visione integrata dove lo spettatore - prosegue - è al centro di un universo di contenuti curato per stimolare, emozionare e sorprendere. La nostra missione è quella di innovare costantemente per creare un intrattenimento personalizzabile, dove le eccellenze narrative locali dialogano con le più prestigiose produzioni internazionali”, conclude.

All’inizio del 2026 è atteso il debutto di ‘Gigolò per caso - La sex guru’ - la serie diretta da Eros Puglielli - con Christian De Sica e Pietro Sermonti e le new entry Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi. “Sarà ancora meglio della prima”, dice De Sica. “Nella prima stagione c’è un forte attrito tra i nostri personaggi, perché il mio scopre che il padre fa il gigolò. Qui, invece, ritroviamo una chimica fortissima che è andata di pari passo con l’affiatamento tra me e Christian”, racconta Sermonti, che interpreterà anche il ministro dell’amore nel film ‘Il ministero dell’amore’, dai creatori della serie cult 'Boris'. È la storia di un giornalista politico - interpretato da Pif - che ha un governo impazzito nella propria testa. Nel cast anche Corrado Guzzanti nei panni di un presidente del Consiglio dall'accento sardo. "Una sorta di Antonio Segni", dice il comico. Per Sermonti "il film è una trasposizione visiva di un dibattito che è nella nostra testa", che ricorda 'Inside Out' ma in una salsa diversa che promette sorprese e risate.

Dopo 'Pensati Sexy', il prossimo anno tornano le avventure sentimentali di Maddalena Gentili (Diana Del Bufalo) nel nuovo film Original italiano 'Ancora più Sexy'. Diretto da Michela Andreozzi e scritto insieme a Daniela Delle Foglie, il film riprende la storia di Maddalena (Diana Del Bufalo) tre anni dopo il suo primo, rocambolesco incontro con il suo irriverente spirito guida: la pornostar Valentina Nappi. "Il successo che ha avuto Maddalena con il suo libro pubblicato nel primo film le ha fatto perdere la bussola, ha dimenticato la parte istintiva. Ed è per questo che tornerà Valentina Nappi", dice Andreozzi. "Al centro di questo film c'è il mito di Platone della mezza mela. Il valore va trovato dentro di noi e non nell'altra mezza mela. Non esiste la mezza mela perché siamo frutti interi. Con l'altra persona possiamo fare una bella macedonia". Tra le new entry Mario Ermito: "La mia coscienza sarà Filippo Bisciglia (ormai star del programma 'Temptation Island'), che mi farà capire che non serve vivere i rapporti in maniera tossica", dice l'attore.

Tra gli annunci 'Roast in Peace'. Quattro celebrità 'defunte' e sei comici pronti a commemorarle a modo loro. L’obiettivo è uno: individuare il comico più cattivo, quello che non si ferma neanche di fronte alla morte. Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono pronti ad 'onorare' la memoria di Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti. Uno spietato funerale guidato da una officiante d’eccezione: Michela Giraud. Questo è Roast in Peace. Prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video, lo show sarà disponibile su Prime Video in Italia in autunno 2025. Oltre ai rinnovi di stagione di 'Red Carpet - Vip al tappeto 2' (2026) e 'LOL: Chi ride è fuori 6' (2026), arriveranno 'LOL Halloween Special', che chiama a raccolta sei tra i protagonisti di tutte le edizioni di 'LOL' (2026), il reality show 'The Traitors Italia' condotto da Alessia Marcuzzi e con protagonisti Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada, lo show 'Holiday Crush' (dal 4 settembre), in cui un gruppo di ragazzi è protagonista di un viaggio in cui daranno sfogo alle proprie fantasie, commentato dai The Jackal (Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello) direttamente dal loro divano. "Tra gli special guest ci sarà Cristina D'Avena, vedere le scene di sesso con lei è stato come vederle con mamma e papà", ricordano con ironia i comici.

"Abbiamo iniziato a produrre per il resto del mondo. E' una collaborazione globale con cast internazionali, che abbiamo iniziato con 'Hotel Costiera' con Jesse William, che debutterà il 24 settembre", afferma Nicole Morganti, Head of Originals Southern Europe Prime Video. Sulla scia di questa produzione globale, arriveranno nel 2026 'Non è un paese per single', adattamento dall’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley, con Matilde Gioli, Cristiano Caccamo, Amanda Campana e Sebastiano Pigazzi (tra le star della serie sequel di 'Sex And The City', 'And Just Like That') e 'Love Me Love Me - Cuori magnetici', l'atteso film tratto dal romanzo che ha acceso un’intera generazione: 'Love Me, Love Me' di Stefania S., primo capitolo dell’omonima serie di quattro libri, con oltre 22 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad (pubblicato da Sperling & Kupfer). Nel cast l'inglese Mia Jenkins, lo spagnolo Pepe Barroso Silva e l'italiano Luca Melucci.

A fine settembre inizieranno a Palermo le riprese della serie 'Italian Postcards', creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, e che sarà diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu ('Only Murders in the Building', 'The Morning Show'). Al centro della storia, le disavventure tragicomiche di Mia, giovane e viziata ereditiera newyorkese che viene spedita dal nonno a Palermo, senza soldi né lussi, per lavorare come agente immobiliare nell'azienda di famiglia. Questo novembre arriverà il film di Natale di Prime Video, già annunciato negli scorsi mesi: 'Natale Senza Babbo' con protagonisti Alessandro Gassmann, nei panni di Babbo Natale, e Luisa Ranieri in quelli della moglie, e Caterina Murino in quelli della Befana. "E' una storia che parte dalla crisi di un supereroe amato in tutto il mondo. E la moglie si prende subito la responsabilità del lavoro del marito Babbo Natale senza discussioni. E questa responsabilità automatica è propria delle donne. Sicuramente è un film femminista", dice Andreozzi, che ha scritto il film diretto da Stefano Cipani.