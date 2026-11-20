Da boy band fenomeno degli anni Novanta a popstar senza tempo: Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald guardano al futuro con un disco tra grandi melodie, disco e sonorità house. E la prossima estate tornano in Italia con il Dreamers Tour: appuntamento a Este, Roma e Lucca.

Ci sono band che appartengono a una stagione musicale e altre che, stagione dopo stagione, riescono a reinventarsi senza perdere la propria identità. I Take That appartengono decisamente alla seconda categoria. Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald pubblicano oggi, venerdì 20 novembre, “Dreamers”, il loro decimo album in studio: un nuovo capitolo di una storia lunga quasi quarant'anni, fatta di successi planetari, reunion, record e milioni di fan. Un disco che celebra il percorso compiuto, ma soprattutto dimostra che per il trio britannico il futuro è ancora tutto da scrivere.

Il 2026 è stato un anno da incorniciare per la band. Prima il documentario Netflix, arrivato direttamente al numero uno delle classifiche, poi il trionfale ritorno sul palco con il tour “The Circus Live”, capace di richiamare oltre 736mila spettatori. E adesso un nuovo album, anticipato da singoli come “You’re a Superstar”, “Sweet July”, “Dreamers” e “Higher”, che hanno già acceso l'entusiasmo della fedelissima fanbase.

Dodici tracce per un viaggio nel mondo Take That, tra armonie vocali, melodie irresistibili, pop classico, suggestioni disco e incursioni house. Un lavoro energico e luminoso, nel quale la band non rinuncia agli ingredienti che l'hanno resa celebre, ma li rielabora con uno sguardo contemporaneo. Si parte con “Wonderkids”, brano ironico e autobiografico che richiama il sound di classici come “Patience” e “Back For Good”, e si arriva a “Masterpiece”, scritto insieme a Tom Odell e costruito intorno alle delicate sonorità del pianoforte. In mezzo, un concentrato di pop da cantare a squarciagola.

"Non avevamo intenzione di realizzare un album che riflettesse sulla nostra carriera insieme", raccontano Gary, Mark e Howard. "Ma quello che è emerso condividendo musica e idee è stato il meglio di ciò che abbiamo imparato come Take That, riversato in queste canzoni. Siamo molto felici e orgogliosi di ciò che abbiamo creato".

E se “Dreamers” guarda al passato senza vivere di nostalgia, il futuro ha già una colonna sonora e soprattutto un calendario. La prossima estate i Take That partiranno per il “Dreamers Tour”, una tournée europea imponente con 31 concerti in 31 città e 16 Paesi. Un viaggio tra festival, location suggestive e grandi palchi, durante il quale Gary, Mark e Howard alterneranno i nuovi brani ai successi che hanno segnato la loro carriera.

L'Italia avrà un posto speciale nella tournée, con tre appuntamenti nel luglio 2027: domenica 18 luglio al Castello Carrarese di Este, lunedì 19 luglio all'Auditorium Parco della Musica – Cavea di Roma e martedì 20 luglio sulle Mura di Lucca, in Viale Carducci.

Un'occasione per ritrovare dal vivo una band che ha venduto oltre 45 milioni di dischi nel mondo e conquistato 12 numeri uno nella classifica britannica. Dagli anni Novanta di “Back For Good” e “Never Forget” fino alle produzioni più recenti, i Take That hanno attraversato generazioni, cambiato formazione e superato ogni crisi, dimostrando che certe storie pop non finiscono mai davvero.

E mentre “Dreamers” inaugura un nuovo capitolo discografico, l'estate 2027 promette di trasformarsi in una grande festa collettiva. Perché, a quanto pare, sognare in grande resta una specialità dei Take That.