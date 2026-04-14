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Prosegue il tour del documentario 'Indietro cosi!': a Milano, Massa, Lanciano, Pisa, Cesena e Rimini

Il 20 aprile al 'Mexico' nel capoluogo lombardo sarà presente in sala il regista Antonio Morabito. Ecco tutte le date

Prosegue il tour del documentario 'Indietro cosi!': a Milano, Massa, Lanciano, Pisa, Cesena e Rimini
14 aprile 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
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Prosegue il tour di proiezioni del documentario 'Indietro così!' del registra Antonio Morabito. Dopo l'ottima accoglienza alle 'Giornate degli autori' della Mostra del Cinema di Venezia 2025, l'opera continua a macinare incontri. Il 20 aprile proiezione al cinema 'Mexico' a Milano, dove sarà presente in sala il regista per incontrare il pubblico. Il calendario prosegue con: Massa il 27 aprile; Lanciano sempre il 27 aprile; Pisa il 28 aprile; Cesena il 29 aprile; Rimini il 30 aprile e prossimamente a Torino.

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'Indietro così!' racconta la sfida di Stefano, operatore di una cooperativa sociale, che usa il teatro integrato per far uscire dal proprio guscio le persone con disabilità anche psichiatrica. Il documentario è nato grazie alla collaborazione della Cooperativa sociale Oltre con gli operatori e gli utenti del Centro diurno 'La bottega delle idee' dell'Asl Roma 2 e il Progetto laboratori per persone con disabilità del Municipio Roma 2.

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Tag
documentario 'Indietro così!' 'Giornate degli autori' Mostra del cinema di Venezia
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