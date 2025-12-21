circle x black
"Qualcosa di dolce a Lucarelli?", "Non riesco a essere finta", (l'ultima) frecciata di D'Urso a Ballando

L'ultimo confronto nella finalissima di Ballando

21 dicembre 2025 | 01.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ultimo confronto tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva è uscita di scena dopo la sfida con Andrea Delogu, che ha avuto la meglio al televoto con il 69% delle preferenze. D'Urso si è così classificata terza ex equo con Fabio Fognini.

A consegnarle la coppa da terzo posto al podio è stata proprio Selvaggia Lucarelli, protagonista con lei nel corso dell'edizione di diversi scontri accesi. Fabio Canino ha invitato entrambe, stuzzicandole, di scambiarsi qualche parola "tenera". "Non riesco a essere finta'", ha replicato D'Urso, glissando. Poi, è arrivata la stoccata di Lucarelli: "Io una cosa la voglio dire: questo terzo posto ve lo siete proprio meritato".

Chiuso il sipario sul duello che ha caratterizzato (o avrebbe dovuto caratterizzare) l'edizione 2025 dello show. I confronti vivaci tra giurata e concorrente sono stati sporadici, merce rarissima. D'Urso ha sempre mantenuto un atteggiamento distaccato, almeno in apparenza, senza gettare benzina sul fuoco. Alla fine, terzo posto e... 'nemiche' come prima.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle selvaggia lucarelli barbara d'urso rai 1
