Raffaella Fico oggi a Verissimo, il dramma per la perdita del bambino

La modella sarà ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Raffaella Fico - fotogramma/ipa
10 gennaio 2026 | 08.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Raffaella Fico sarà tra gli ospiti di oggi, sabato 10 gennaio, della puntata di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la modella parlerà del momento particolarmente difficile che sta vivendo insieme al compagno Armando Izzo. La coppia, che aspettava un figlio da 5 mesi, ha annunciato lo scorso 15 dicembre la perdita del bimbo.

"Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori", aveva scritto Izzo, difensore del Monza, per comunicare la notizia sui social. "In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L'unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie", queste le parole del calciatore che aveva chiesto rispetto e discrezione.

L'annuncio a Verissimo

L'annuncio della gravidanza era arrivato proprio dagli studi di Verissimo, nella puntata andata in onda lo scorso 8 novembre. Ospite di Silvia Toffanin, Raffaella Fico aveva raccontato con emozione la dolce attesa. "Per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza". Fico sarebbe diventata mamma per la seconda volta. La modella è infatti già mamma di Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli.

