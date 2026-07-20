'Raffaella! Sognando la Carrà', in tour nei teatri lo spettacolo dedicato alla diva italiana

Dopo il successo della precedente stagione, torna nei teatri italiani 'Raffaella! Sognando la Carrà', il recital teatrale prodotto da Nuovo Teatro Verdi Srl e dedicato a una delle figure più amate e rivoluzionarie dello spettacolo italiano, Raffaella Carrà. Lo spettacolo, interpretato da Beatrice Baldaccini e diretto da Gabriele Colferai, con la direzione artistica di Claudia Campolongo e le coreografie di Angelo di Figlia, partirà il 16 ottobre dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, per poi proseguire nelle principali città italiane con una tournée in programma per la stagione 2026-2027. Già apprezzato dal pubblico nella passata stagione, 'Raffaella! Sognando la Carrà' rende omaggio all'eredità artistica di Raffaella attraverso un racconto che intreccia musica, danza e teatro. Un viaggio emozionale che ripercorre alcuni dei momenti più iconici della sua straordinaria carriera, celebrando il talento, la libertà espressiva, il carisma e la capacità del celebre caschetto biondo di attraversare generazioni diverse restando sempre contemporanea.

Sul palco, Beatrice Baldaccini dà vita a uno spettacolo coinvolgente che restituisce l'energia, la forza e l'umanità di una delle artiste più amate della cultura popolare italiana. Attraverso i suoi più grandi successi musicali, coreografie originali e una narrazione capace di alternare leggerezza ed emozione, il recital accompagna il pubblico in un percorso che racconta non soltanto Raffaella Carrà come artista, ma un fenomeno culturale che ha segnato la storia della televisione, della musica e del costume del nostro Paese.

Con la direzione artistica di Claudia Campolongo e le coreografie di Angelo Di Figlia, lo spettacolo si propone come un tributo affettuoso e rispettoso, capace di mantenere viva la memoria di Raffaella Carrà e di trasmetterne ancora oggi il messaggio di libertà, inclusione e gioia di cui l’artista si è fatta portavoce nel corso della sua carriera. Questo il calendario delle date: 16 ottobre - Teatro Verdi - Montecatini Terme (Pt), 26 dicembre - Teatro Duse - Bologna, 27 dicembre - Teatro Nuovo - Verona, 10 gennaio - Teatro della Concordia - Venaria Reale (To), 15 gennaio - Teatro Cartiere Carrara - Firenze, 21 gennaio - Teatro Intrend - Varese, 22 gennaio - Teatro Talisio Tirinnanzi - Legnano, 23 gennaio - Teatro Lirico Giorgio Gaber - Milano, 31 dicembre - Teatro Corso - Mestre, 5 febbraio - Teatro Nuovo - Ferrara, 10 febbraio - Teatro Olimpico - Roma, 13 febbraio - Teatro Sociale - Mantova, 21 febbraio - Teatro Accademia - Conegliano (Tv) e 26 febbraio - Teatro Alessandrino - Alessandria.