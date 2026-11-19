Dall'arrivo su Rai1 di 'Portobello', che ripercorre il drammatico caso giudiziario di Enzo Tortora con Fabrizio Gifuni e la regia di Marco Bellocchio, a 'Karol e il calcio di rigore', una fiction incentrata sulla figura di Papa Giovanni Paolo II. E ancora da 'Latin Grammy Celebra', il nuovo format in accordo con Latin Recording Academy condotto da Stefano De Martino, al ritorno su Rai3 di Licia Colò con il programma di divulgazione 'La scoperta', fino alla docufiction 'Cinque vite', che racconta le ultime ore dei cinque poliziotti rimasti uccisi nell’attentato di via D’Amelio. A quanto apprende l'Adnkronos, sono solo alcuni degli highlights dei palinsesti Rai per l'Inverno - Primavera 2027 illustrate oggi al Cda Rai che ne ha preso atto. Su Rai1 arriveranno i grandi ritratti di alcuni dei protagonisti della storia e della cultura italiane, come il pugile Patrizio Oliva e la sua straordinaria parabola umana e sportiva raccontate in 'La promessa di Patrizio', e il tv movie 'Lucio' che ripercorre la vita di Lucio Dalla.

A 200 anni dalla morte, verrà ricordato in un film lo scienziato geniale e visionario Alessandro Volta. Sul fronte della fiction, oltre a grandi ritorni come 'La preside 2', 'Che Dio ci aiuti 9', 'Makari 5', 'Costanza 2' e 'Malinconico 3' su Rai 1 e 'Rocco Schiavone 7' e 'Mare fuori 7' su Rai 2, in programma molte prime visioni. A partire da 'Tutte per una' con Bianca Guaccero e Nicole Grimaudo, passando per 'Il medico di tutti' con Rocco Papaleo, 'Il milanese' con Alessandro Tedeschi e Vittoria Puccini. Torna anche Beppe Fiorello, che recita in 'Game Over' al fianco di Selene Caramazza. Tra le nuove fiction anche 'Mamma non mamma' Gabriella Pession e Giorgio Marchesi e 'Cagnàz' con Guido Caprino ed Eugenio Franceschini.

Il servizio pubblico non farà mancare nella programmazione inverno- primavera i titoli di impegno civile. In occasione della Giornata della Memoria delle vittime della Shoah verrà trasmessa 'Meglio non sapere' con Cristiana Capotondi. La vera storia della strage di Vergarolla sarà raccontata in 'Quella domenica di agosto', con Andrea Pennacchi e Stefano Scandaletti e, come detto, la docufiction 'Cinque vite' sulle ultime ore dei cinque poliziotti rimasti uccisi durante l'attentato di Via D'Amelio.

Non mancherà ovviamente l'intrattenimento: a febbraio l'attesissimo Festival Di Sanremo 2027 con Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, e a seguire, nella settimana successiva al festival, 'Evento Europa', un progetto che porta la musica italiana fuori dai confini nazionali attraverso due grandi appuntamenti ambientati in due delle più importanti capitali europee, Madrid e Parigi. La grande musica su Rai1 proseguirà con i 'Latin Grammy Celebra', un format internazionale sviluppato in collaborazione con la Latin Recording Academy sempre con Stefano De Martino alla conduzione. E se sulla rete ammiraglia ritorna 'Canzonissima', Rai2 regalerà l'occasione di ridere con 'I sette re di Roma' con Enrico Brignano oltre ad un ciclo di spettacoli comici. Sul fronte dell'Intrattenimento Day Time arriva 'Ultima chiamata' con Vittorio Brumotti su Rai 2.

Molto ricco anche il palinsesto culturale. Tra le novità assolute 'La scoperta', il nuovo programma divulgativo con Licia Colò su Rai 3, mentre Vincenzo Salemme dirigerà e interpreterà su Rai 1 lo spettacolo 'E fuori nevica', la storia di tre fratelli, un’eredità e una convivenza obbligata, che sarà trasmesso in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli. Inoltre tornano 'Ulisse' e 'Passaggio a Nord Ovest' con Alberto Angela, e 'Vita d’artista', due prime serate su Rai 3 con Jacopo Veneziani che regaleranno un racconto delle città e degli artisti che hanno segnato la storia dell’arte. Infine, in seconda serata su Rai 3 'Renzo Arbore - Una vita in scena': una serie biografica dedicata a uno dei protagonisti più originali e influenti dello spettacolo italiano. Protagonista anche lo sport, con una programmazione ricchissima. La Coppa del Mondo di sci, i Campionati Europei indoor di atletica leggera, Sei Nazioni di Rugby, i tradizionali appuntamenti del calendario ciclistico con le 'classiche' di primavera ed il Giro d’Italia e la 38ma America’s Cup, per la prima volta ospitata in Italia, nelle acque del Golfo di Napoli. Infine partirà a febbraio il nuovo Canale Rai V/be, il brand multipiattaforma pensato per la generazione Alpha con contenuti originali per i ragazzi dai 10 ai 14 anni.