Rai, dall'omaggio a Baudo con Fiorello fino al grande sport, i palinsesti estivi

Dai Mondiali di calcio all'omaggio al grande conduttore tv Pippo Baudo fino alla sfida dell'access prime time con 'Eredità Estate'. Queste le novità del palinsesto per l'estate 2026 approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione della Rai. Al centro dell'estate di 'Mamma Rai' ci saranno infatti i grandi appuntamenti agonistici, a partire dalla Coppa del Mondo di calcio 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti, che troverà spazio su Rai1. Su Rai2 invece le rubriche di approfondimento dedicate ai Mondiali e altri grandi eventi sportivi come il Tour de France, il Giro d’Italia Femminile, gli Europei di nuoto e di atletica, la Coppa del Mondo di basket femminile, gli Europei di ginnastica artistica e gli Europei di volley femminile, a cui faranno seguito, nel mese di settembre, gli Europei maschili ospitati in Italia, con le Nazionali reduci dalla vittoria del titolo mondiale 2025. La rete ammiraglia si prepara a un'estate variegata, che affianca lo sport a imponenti eventi musicali e culturali. Sul fronte dell'intrattenimento, il concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo (31 agosto) sarà trasformato in un racconto televisivo immersivo e cinematografico.

Spazio poi a La Notte dei Fiori (29 agosto), un grande show da Sanremo per celebrare la musica e la cultura ligure, e a La Notte dei Serpenti (5 settembre), l'evento-concerto dall'Abruzzo guidato dal Maestro Enrico Melozzi, con la conduzione di Elettra Lamborghini. Completano l'offerta 'Summer Hits' (dal 16 luglio) e La Partita del Cuore. Nella fascia access, dal 20 luglio, debutta la nuova formula ‘Eredità Estate’. Spazio anche a due grandi eventi celebrativi. ‘I Volti della Repubblica’ (2 giugno), in occasione dell'80esimo anniversario, sarà una grande serata istituzionale da piazza del Quirinale. Da Verona, invece, andrà in onda ‘Viva l'Italia - La Notte dell'Unesco’ (5 giugno), uno spettacolo dall'Arena per celebrare le eccellenze italiane patrimonio dell'umanità. Particolarmente ricca l'offerta di documentari e docufiction. Spicca l'omaggio a una leggenda della tv: un docu-film per il 90esimo compleanno di Pippo Baudo, a quasi un anno dalla morte avvenuta il 16 agosto 2025. Con la guida narrativa di Rosario Fiorello, il film ne ripercorrerà la carriera e l'impatto culturale. Il 12 luglio in prima serata andrà in onda ‘Lino d’Italia’, il doc dedicato a Lino Banfi, che il 9 luglio compirà 90 anni. Fa 90 anche Mogol, al quale è dedicato ‘In arte Mogol’, che andrà in onda il 17 agosto, giorno del suo compleanno.

Il 31 maggio, a 50 anni da ‘Ma il cielo è sempre più blu’, un documentario su Rino Gaetano di Giorgio Verdelli ne esplorerà l'universo artistico attraverso materiali inediti e testimonianze. Il 10 giugno, la docu-fiction ‘Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro’, intreccerà la storia del campione con quella simbolica di un giovane portiere, attraverso incontri con compagni di squadra come Tardelli, Platini e Rivera. Rai2 lancia anche un nuovo programma di approfondimento in prima serata: ‘Solo per Amore’ (titolo provvisorio), otto puntate condotte da Monica Setta che esploreranno il tema dell'amore attraverso conversazioni intime con grandi ospiti. Nel daytime, spicca il ritorno di ‘Baywatch’, con tutte le stagioni rimasterizzate. Sulla terza rete Massimo Giletti condurrà uno speciale ‘Lo Stato delle cose’ sulla morte del duce (8 giugno), mentre ‘Filorosso’ presidierà la prima serata del lunedì dal 15 giugno. Tornano anche Domenico Iannacone con quattro nuove puntate di ‘Che ci faccio qui’ (dal 16 giugno) e ‘Un giorno in Pretura’ con appuntamenti inediti estivi (dall'8 luglio). Per la cultura, torna ‘Kilimangiaro estate’ in prima serata (dal 30 luglio), mentre 'Sapiens' proporrà due speciali. Spazio alla lirica con ‘La Traviata’ in diretta (12 giugno) e alla letteratura con il Premio Strega (8 luglio). L'intrattenimento del prime time sarà rappresentato dal grande evento de La Notte della Taranta, in onda il 22 agosto.