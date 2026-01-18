Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
03:50 Telefilm Il Commissario Rex 4: “L'ultima avventura 1a parte” (anziché “L'ultima avventura 2a parte”)
RAI 2
21:20 FILM Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana. Regia di Tony Scott. Con Denzel Washington, John Travolta e Luis Guzmán
23:15 (anziché 23:45) Il Processo al 90°
00:45 Radio2 Social Club
Meteo 2
01:55 TELEFILM Professor T
04:10 Telefilm Rex
04:55 Piloti
05:15 Un ciclone in convento
(Il programma Boss in incognito previsto alle 21:20, non sarà trasmesso)
RAI 3
13:20 Passato e Presente: L’Apocalisse con la prof.ssa Antonella Bellantuono (anziché la puntata prevista )