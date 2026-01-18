circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

18 gennaio 2026 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

03:50 Telefilm Il Commissario Rex 4: “L'ultima avventura 1a parte” (anziché “L'ultima avventura 2a parte”)

RAI 2

21:20 FILM Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana. Regia di Tony Scott. Con Denzel Washington, John Travolta e Luis Guzmán

23:15 (anziché 23:45) Il Processo al 90°

00:45 Radio2 Social Club

Meteo 2

01:55 TELEFILM Professor T

04:10 Telefilm Rex

04:55 Piloti

05:15 Un ciclone in convento

(Il programma Boss in incognito previsto alle 21:20, non sarà trasmesso)

RAI 3

13:20 Passato e Presente: L’Apocalisse con la prof.ssa Antonella Bellantuono (anziché la puntata prevista )

