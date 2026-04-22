Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:35 Telefilm Un passo dal cielo 5: “Le radici del male” (anziché l’episodio previsto)
RAI 2
19:00 Telefilm F.B.I.: “Amore fraterno” e “Padri e figli” (anziché gli episodi previsti)
04:50 Telefilm Heartland: “Il cuore del fiume” (anziché l’episodio previsto)
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
15:45 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
15:55 TG3 LIS
16:00 Rai Parlamento Telegiornale
16:05 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)