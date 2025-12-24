circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
24 dicembre 2025 | 07.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

06:00 RaiNews24

06:25 Previsioni sulla viabilità. CCISS Viaggiare informati

06:30 TG1

06:35 Linea Verde

06:55 Che tempo fa

07:00 TG1

07:10 Linea Verde

08:00 TG1

08:30 Che tempo fa

08:35 UnoMattina

(il previsto programma UnoMattinaNews non sarà trasmesso)

RAI 2

08:45 I mestieri di Mirko - Speciale Alto Adige

09:35 Radio2 Social Club – Clip

10:05 Meteo 2

10:10 TG2 - Storie. I racconti della settimana

(Il film Un Natale in bianco e nero, previsto alle ore 08:45, non andrà in onda)

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
Vedi anche
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza