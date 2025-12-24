Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
06:00 RaiNews24
06:25 Previsioni sulla viabilità. CCISS Viaggiare informati
06:30 TG1
06:35 Linea Verde
06:55 Che tempo fa
07:00 TG1
07:10 Linea Verde
08:00 TG1
08:30 Che tempo fa
08:35 UnoMattina
(il previsto programma UnoMattinaNews non sarà trasmesso)
RAI 2
08:45 I mestieri di Mirko - Speciale Alto Adige
09:35 Radio2 Social Club – Clip
10:05 Meteo 2
10:10 TG2 - Storie. I racconti della settimana
(Il film Un Natale in bianco e nero, previsto alle ore 08:45, non andrà in onda)
RAI 3
Nessuna variazione