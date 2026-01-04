Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Rai Parlamento Telegiornale, previsto alle 08:55, non andrà in onda
RAI 2
06:00 (anziché 06:15) Telefilm La grande vallata
06:50 Serie TV Ufo Robot Goldrake: “Un amico dallo spazio” e “La cicatrice rossa” (solo due episodi)
07:35 La Porta Magica
23:20 (anziché 23:30) Il Processo al 90°
00:50 Film RAID - Una poliziotta fuori di testa
02:35 Film Desideri mortali
04:00 Telefilm Le leggi del cuore
05:25 Zio Gianni - Gianni e la politica
05:30 Piloti
RAI 3
23:25 Film Corto You-Story and Glory of a Masterpiece (anziché Film Corto Beauty)
00:00 TG3 Linea Notte