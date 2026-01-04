circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

04 gennaio 2026 | 10.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Rai Parlamento Telegiornale, previsto alle 08:55, non andrà in onda

RAI 2

06:00 (anziché 06:15) Telefilm La grande vallata

06:50 Serie TV Ufo Robot Goldrake: “Un amico dallo spazio” e “La cicatrice rossa” (solo due episodi)

07:35 La Porta Magica

23:20 (anziché 23:30) Il Processo al 90°

00:50 Film RAID - Una poliziotta fuori di testa

02:35 Film Desideri mortali

04:00 Telefilm Le leggi del cuore

05:25 Zio Gianni - Gianni e la politica

05:30 Piloti

RAI 3

23:25 Film Corto You-Story and Glory of a Masterpiece (anziché Film Corto Beauty)

00:00 TG3 Linea Notte

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
