La situazione per i feriti nell'incendio di Crans Montana attualmente ricoverati all'ospedale di Niguarda di Milano è di "6 pazienti critici ricoverati in terapia intensiva e 5 nel Centro grandi ustioni. Dei 6 ricoverati in terapia intensiva, 3 sono in condizioni particolarmente critiche. Nelle prossime settimane avremo una vera e propria battaglia per questi pazienti, dovremo andare verso ulteriori interventi chirurgici. Ne abbiamo già fatti tanti. Ne abbiamo operati 6 immediatamente, due dopo e due sono attualmente in camera operatoria". A spiegarlo è Giampaolo Casella, direttore di Anestesia e rianimazione, ospedale Niguarda di Milano.

"Il problema - sottolinea - è che le ustioni sono molto, molto estese. In tutti i nostri pazienti che provengono da Crans Montana abbiamo purtroppo anche un danno da inalazione di fumi velenosi. E quindi avremo complicanze attese. Una situazione clinica estremamente seria".