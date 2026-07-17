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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
17 luglio 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

17:10 Navigando lungocosta - Da Vietri sul Mare a Pozzuoli

17:55 Musica mia - Veneto il punto della musica (anziché Musica mia - Stranizza d'amuri. In

Sicilia con Franco Battiato)

18:40 Reazione a catena weekend

20:35 Affari Tuoi Mundial

21:55 Notti Mondiali

22:40 (anziché 22:15) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 - Finale terzo e quarto posto:

Francia – Inghilterra

RAI 2

19:00 Telefilm Blue Bloods: “Atto di fede” e “Genitori e figli” (anziché gli episodi previsti)

RAI 3

15:25 Telefilm Hudson & Rex: “Un caso dal passato” e “Api assassine”

17.00 Film Il Grande Jake

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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