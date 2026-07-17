Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
17:10 Navigando lungocosta - Da Vietri sul Mare a Pozzuoli
17:55 Musica mia - Veneto il punto della musica (anziché Musica mia - Stranizza d'amuri. In
Sicilia con Franco Battiato)
18:40 Reazione a catena weekend
20:35 Affari Tuoi Mundial
21:55 Notti Mondiali
22:40 (anziché 22:15) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 - Finale terzo e quarto posto:
Francia – Inghilterra
RAI 2
19:00 Telefilm Blue Bloods: “Atto di fede” e “Genitori e figli” (anziché gli episodi previsti)
RAI 3
15:25 Telefilm Hudson & Rex: “Un caso dal passato” e “Api assassine”
17.00 Film Il Grande Jake