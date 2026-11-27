Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
08:55 (anziché 07:55) Che tempo fa
12:30 Linea Verde – Sulmona (anziché Linea Verde – Matera)
15:15 Passaggio a Nord-Ovest
RAI 2
09:30 RaiSport Live Weekend
10:00 Pattinaggio di figura: Programma libero femminile
13:00 TG2
RAI 3
19:30 TG Regione
TG Regione Meteo
20:15 Generazione Bellezza (anziché L'Elefante)
20:20 L'Elefante
(Il programma Blob, previsto alle 20:00, non sarà trasmesso)
23:45 (anziché 00:00) TG3 Mondo
00:10 TG3 Agenda del Mondo
00:15 Meteo 3
00:20 Ciclo Mai Visti Prima Another End Prima Visione TV
02:10 Appuntamento al cinema
02:15 Fuori Orario. Cose (mai) viste