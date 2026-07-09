Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

14:05 Fiction Capri. 7a puntata

16:00 TG1

(I programmi Le stagioni dell’amore e La porta magica, previsti rispettivamente alle 14:05 e alle 15:00, non saranno trasmessi)

20:30 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 - Quarti di Finale Spagna – Belgio

02:15 Serie Tv Il Restauratore 2: “La trappola” e “Codice d’onore” (anziché gli episodi previsti)

RAI 2

11:10 Serie TV Crociere di nozze: “Australia” (anziché “L'Isola di Jersey”)

19:45 Telefilm Blue Bloods: “Innocenza” (anziché “Una notte speciale”)

05:25 Serie Tv Un ciclone in convento: “Poesie d'amore” (anziché “Una scuola in convento”)

RAI 3

Nessuna variazione