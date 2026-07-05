Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

14:05 Fiction Capri

16:00 TG1

(I programmi Le stagioni dell’amore e La porta magica, previsti rispettivamente alle 14:05 e alle 15:00, non saranno trasmessi)

20:30 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 - Ottavi di Finale

Portogallo - Spagna

RAI 2

10:55 TG2 Flash

11:00 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026

Brasile - Norvegia

13:00 TG2 - GIORNO

(Il TG Sport Giorno, previsto alle 11:00, e il film Crociere di nozze Corfù, previsto alle 11:15, non saranno trasmessi)

14:00 Dribbling Mondiali

14:45 (anziché 14:30) Tour de France 3^ tappa

Granollers (ESP) - Les Angles (FRA)

14:50 Tour in diretta

19:45 Telefilm Blue Bloods “Il templare blu” (anziché l’episodio previsto)

04:30 (anziché 04:45) Zio Gianni

05:05 (anziché 04:35) Impazienti

05:15:00 Piloti

RAI 3

16:00 Di là dal fiume e tra gli alberi: “Pisa, la spirale aurea” (anziché “Tronto, il vecchio confine”)