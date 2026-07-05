Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
14:05 Fiction Capri
16:00 TG1
(I programmi Le stagioni dell’amore e La porta magica, previsti rispettivamente alle 14:05 e alle 15:00, non saranno trasmessi)
20:30 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 - Ottavi di Finale
Portogallo - Spagna
RAI 2
10:55 TG2 Flash
11:00 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026
Brasile - Norvegia
13:00 TG2 - GIORNO
(Il TG Sport Giorno, previsto alle 11:00, e il film Crociere di nozze Corfù, previsto alle 11:15, non saranno trasmessi)
14:00 Dribbling Mondiali
14:45 (anziché 14:30) Tour de France 3^ tappa
Granollers (ESP) - Les Angles (FRA)
14:50 Tour in diretta
19:45 Telefilm Blue Bloods “Il templare blu” (anziché l’episodio previsto)
04:30 (anziché 04:45) Zio Gianni
05:05 (anziché 04:35) Impazienti
05:15:00 Piloti
RAI 3
16:00 Di là dal fiume e tra gli alberi: “Pisa, la spirale aurea” (anziché “Tronto, il vecchio confine”)