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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
31 marzo 2026 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

16:10 Soap Il Paradiso delle Signore 10 - Daily Stagione 8. 1^ Visione – 139^ puntata (anziché 138^)

21:30 Film Un padre (anziché Telefilm Morgane - Detective geniale 5)

23:30 – 01:15 (anziché 23:50-01:35) Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

01:15 Che tempo fa

01:20 L’Eredità

02:35 Telefilm Un passo dal cielo 3: “Aliloke” e “Il Castello di Monguelfo” (anziché gli episodi previsti)

04:25 RaiNews24

RAI 2

19:00 Telefilm F.B.I.: “Smascherato” e “Terra bruciata” (anziché gli episodi previsti)

04:15 Telefilm Rex: “Gelosia” e “Il sorriso del condannato”

05:40 (anziché 05:05) Impazienti

05:45 Zio Gianni - Gianni e Tromber

05:55 Piloti

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 In Cammino Tra Arte e Fede

17:00 Aspettando Geo

17:15 Geo

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domani rai variazioni programmi
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