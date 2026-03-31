Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
16:10 Soap Il Paradiso delle Signore 10 - Daily Stagione 8. 1^ Visione – 139^ puntata (anziché 138^)
21:30 Film Un padre (anziché Telefilm Morgane - Detective geniale 5)
23:30 – 01:15 (anziché 23:50-01:35) Porta a Porta
23:55 TG1 Sera
01:15 Che tempo fa
01:20 L’Eredità
02:35 Telefilm Un passo dal cielo 3: “Aliloke” e “Il Castello di Monguelfo” (anziché gli episodi previsti)
04:25 RaiNews24
RAI 2
19:00 Telefilm F.B.I.: “Smascherato” e “Terra bruciata” (anziché gli episodi previsti)
04:15 Telefilm Rex: “Gelosia” e “Il sorriso del condannato”
05:40 (anziché 05:05) Impazienti
05:45 Zio Gianni - Gianni e Tromber
05:55 Piloti
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 In Cammino Tra Arte e Fede
17:00 Aspettando Geo
17:15 Geo