Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
14:05 La volta buona
16:00 (anziché 15:15) Soap Il Paradiso delle Signore 11 (anziché Assisi, Incontro Internazionale di Preghiera
per la Pace alla presenza di Papa Leone XIV)
16:45 TG 1
16:55 Vita in diretta
18:40 L’Eredità
01:35 (anziché 01:15) Che tempo fa
01:40 Serie tv Provaci ancora prof! 7 (anziché Tutti pazzi per amore)
RAI 2
21:00 TG2 Post
21:20 Formidabile! (anziché film Un uomo sopra la legge)
23:50 (anziché 23:15) Sabato al 90°
00:55 I figli della notte
02:25 Appuntamento al cinema
02:30 Telefilm N.C.I.S. Hawai'i: “Alta marea”
03:10 Telefilm N.C.I.S. Hawai'i: “In fuga” (anziché Rex)
03:45 Zio Gianni
RAI 3
Nessuna variazione