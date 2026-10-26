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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
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26 ottobre 2026 | 19.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

14:05 La volta buona

16:00 (anziché 15:15) Soap Il Paradiso delle Signore 11 (anziché Assisi, Incontro Internazionale di Preghiera

per la Pace alla presenza di Papa Leone XIV)

16:45 TG 1

16:55 Vita in diretta

18:40 L’Eredità

01:35 (anziché 01:15) Che tempo fa

01:40 Serie tv Provaci ancora prof! 7 (anziché Tutti pazzi per amore)

RAI 2

21:00 TG2 Post

21:20 Formidabile! (anziché film Un uomo sopra la legge)

23:50 (anziché 23:15) Sabato al 90°

00:55 I figli della notte

02:25 Appuntamento al cinema

02:30 Telefilm N.C.I.S. Hawai'i: “Alta marea”

03:10 Telefilm N.C.I.S. Hawai'i: “In fuga” (anziché Rex)

03:45 Zio Gianni

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
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