Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:45 Fiction Un passo dal cielo 4: “Il sentiero verso casa” e “Sfida verticale” (anziché gli episodi previsti)
RAI 2
08:00 I vinili di... (anziché Techegram)
04:45 Telefilm Rex: “Stanza 110”
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
16:35 Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)