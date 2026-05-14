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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
14 maggio 2026 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

21:30 Milleunacover Sanremo (anziché Dalla strada al palco special)

RAI 2

21:20 Ore 14 Sera: Speciale Garlasco (anziché Ore 14 Sera)

00:50 Paradise

02:20 (anziché 00:35) Radio2 Social Club

03:30 Appuntamento al cinema

03:35 Telefilm Omicidi nell'alta società: “Ricetta per un delitto”

04:55 Zio Gianni

05:05 Impazienti

05:15 Piloti

(Il film Io e Spotty, previsto alle 01:50, non sarà trasmesso)

RAI 3

23:05 Documentario 13 maggio 1981 – Operazione Papa Prima visione (anziché Storia di una leggenda. Pininfarina)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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