Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 Milleunacover Sanremo (anziché Dalla strada al palco special)
RAI 2
21:20 Ore 14 Sera: Speciale Garlasco (anziché Ore 14 Sera)
00:50 Paradise
02:20 (anziché 00:35) Radio2 Social Club
03:30 Appuntamento al cinema
03:35 Telefilm Omicidi nell'alta società: “Ricetta per un delitto”
04:55 Zio Gianni
05:05 Impazienti
05:15 Piloti
(Il film Io e Spotty, previsto alle 01:50, non sarà trasmesso)
RAI 3
23:05 Documentario 13 maggio 1981 – Operazione Papa Prima visione (anziché Storia di una leggenda. Pininfarina)