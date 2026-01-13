circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani
13 gennaio 2026 | 19.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

06:50 Serie TV Ufo Robot Goldrake: “Venusia scende in campo” e “Il mare è in fiamme”

07:35 La Porta Magica

RAI 3

15:00 Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:00 PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(il Telefilm Il Commissario Rex previsto alle 15:25, non andrà in onda)

01:05 sVista (anziché TG-Magazine)

01:15 Sorgente di vita. Rubrica di vita e cultura ebraica

01:45 Sulla via di Damasco

