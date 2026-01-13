Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
06:50 Serie TV Ufo Robot Goldrake: “Venusia scende in campo” e “Il mare è in fiamme”
07:35 La Porta Magica
RAI 3
15:00 Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:00 PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(il Telefilm Il Commissario Rex previsto alle 15:25, non andrà in onda)
01:05 sVista (anziché TG-Magazine)
01:15 Sorgente di vita. Rubrica di vita e cultura ebraica
01:45 Sulla via di Damasco