Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
12:00 Linea Verde - L'Italia è straordinaria – Siena (anziché Linea Verde - Italia è straordinaria – Siena)
00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera
RAI 2
10:10 (anziché 10:20) Quasar
10:55 Meteo 2
11:00 TG Sport Giorno
11:10 Citofonare Rai2
13:00 TG2 – GIORNO
17:50 (anziché 17:55) TG2 L.I.S.
17:55 TG2 Speciale - La preghiera del Papa per la pace. In diretta dalla Basilica di San Pietro. A Cura del TG2. In studio Luciano Ghelfi
19:00 Telefilm FBI “Lavoro di squadra” e “Vendetta”
20:30 TG2 20:30
(Le rubriche TG Sport Sera delle ore 18:00 e Dribbling delle ore 18:10 non saranno trasmesse)
RAI 3
15:00 Tv Talk
16:50 Film DALLAMERICARUSO – Il concerto perduto
19:00 TG3
(Il Film The Straight Story - Una storia vera, previsto alle 17:00, non sarà trasmesso)