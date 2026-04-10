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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
10 aprile 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

12:00 Linea Verde - L'Italia è straordinaria – Siena (anziché Linea Verde - Italia è straordinaria – Siena)

00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera

RAI 2

10:10 (anziché 10:20) Quasar

10:55 Meteo 2

11:00 TG Sport Giorno

11:10 Citofonare Rai2

13:00 TG2 – GIORNO

17:50 (anziché 17:55) TG2 L.I.S.

17:55 TG2 Speciale - La preghiera del Papa per la pace. In diretta dalla Basilica di San Pietro. A Cura del TG2. In studio Luciano Ghelfi

19:00 Telefilm FBI “Lavoro di squadra” e “Vendetta”

20:30 TG2 20:30

(Le rubriche TG Sport Sera delle ore 18:00 e Dribbling delle ore 18:10 non saranno trasmesse)

RAI 3

15:00 Tv Talk

16:50 Film DALLAMERICARUSO – Il concerto perduto

19:00 TG3

(Il Film The Straight Story - Una storia vera, previsto alle 17:00, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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