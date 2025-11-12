circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

12 novembre 2025 | 19.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:50 Una pallottola nel cuore 2: “La pallottola nel cuore” (anziché “Il rogo di Casal di Pietra”)

RAI 2

14:00 Film Scomparsa in Paradiso (anziché Nitto ATP Finals 2025)

15:30 (anziché 16:15) Bellama'

20:35 Nitto ATP Finals 2025 Carlos Alcaraz VS Lorenzo Musetti

22:40 (anziché 21:20) Ore 14 Sera

00:40 Nella mente di Narciso Il delitto di Bolzano 2^ parte

(I programmi TG2 Post, previsto alle 21:00, e I vinili di Laura Pausini, previsto alle 00:40, non saranno trasmessi) non andrà in onda)

01:15 Radio2 Social Club

Meteo 2

02:30 Film Georgetown

04:05 Telefilm Le leggi del cuore

05:40 Piloti

RAI 3

Nessuna variazione

