Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:50 Una pallottola nel cuore 2: “La pallottola nel cuore” (anziché “Il rogo di Casal di Pietra”)
RAI 2
14:00 Film Scomparsa in Paradiso (anziché Nitto ATP Finals 2025)
15:30 (anziché 16:15) Bellama'
20:35 Nitto ATP Finals 2025 Carlos Alcaraz VS Lorenzo Musetti
22:40 (anziché 21:20) Ore 14 Sera
00:40 Nella mente di Narciso Il delitto di Bolzano 2^ parte
(I programmi TG2 Post, previsto alle 21:00, e I vinili di Laura Pausini, previsto alle 00:40, non saranno trasmessi) non andrà in onda)
01:15 Radio2 Social Club
Meteo 2
02:30 Film Georgetown
04:05 Telefilm Le leggi del cuore
05:40 Piloti
RAI 3
Nessuna variazione