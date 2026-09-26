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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
26 settembre 2026 | 10.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:30 Film Lo sposo indeciso (che non poteva o forse non voleva più uscire dal bagno)

Regia di Giorgio Amato. Con Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Stefano Pesce,

Francesco Pannofino, Ornella Muti, Claudia Gerini, Giorgio Colangeli

23:25 (anziché 00:00) TG1 Sera

23:30 Speciale TG1

00:40 Che tempo fa

00:45:00 Sottovoce e dintorni

02:15:00 Da noi...a ruota libera

03:35:00 RaiNews24

(Il programma Alberto Angela racconta Giulio Cesare, previsto alle 21:20, non andrà in onda)

RAI 2

Nessuna variazione

 

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
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Tag
domani rai variazioni programmi
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