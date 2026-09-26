Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 Film Lo sposo indeciso (che non poteva o forse non voleva più uscire dal bagno)
Regia di Giorgio Amato. Con Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Stefano Pesce,
Francesco Pannofino, Ornella Muti, Claudia Gerini, Giorgio Colangeli
23:25 (anziché 00:00) TG1 Sera
23:30 Speciale TG1
00:40 Che tempo fa
00:45:00 Sottovoce e dintorni
02:15:00 Da noi...a ruota libera
03:35:00 RaiNews24
(Il programma Alberto Angela racconta Giulio Cesare, previsto alle 21:20, non andrà in onda)
RAI 2
Nessuna variazione
RAI 3
Nessuna variazione