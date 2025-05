Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:30 Le indagini di Lolita Lobosco 3: “Terrarossa” (anziché Film “Se scappi, ti sposo”)

23:35 Porta a Porta

RAI 2

19:00 Telefilm Blue Bloods: “Un altro sguardo” e “Il prezzo che paghi”

21:20 DOCUMENTARIO “Nino Benvenuti, una leggenda italiana”

23:05 Linea di confine

00:30 Storie di donne al bivio Mercoledì

- Meteo 2

01:45 I Lunatici

02:30 Casa Italia

(I previsti telefilm “Delitti in Paradiso” e “Oltre il Paradiso” non andranno in onda)

RAI 3

15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:10 Confronti - "Referendum 8-9 giugno 2025: lavoro e cittadinanza"

16:40 PIAZZA AFFARI

16:50 TG3 LIS

16:55 Rai Parlamento Telegiornale

17:00 Aspettando Geo

17:10 Geo

(Il telefilm Hudson & Rex, previsto alle 16:00, non andrà in onda)