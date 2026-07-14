Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
20:30 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 – Semifinale
Inghilterra - Argentina
02:15 Serie tv Il Restauratore 2: “Il pirata della strada” e “Arma a doppio taglio” (anziché gli episodi previsti)
RAI 2
11:15 Crociere di nozze - Sicilia (anziché Crociere di nozze - Croazia)
14:45 Telefilm N.C.I.S.: “Dulcis in fundo” (anziché “Fiori d'arancio”)
19:45 Telefilm Blue Bloods: “L'informatore” (anziché “Doppio lavoro”)
04:20 Telefilm Rex: “Il pettirosso fantasma”
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS
16:05 Rai Parlamento Telegiornale
16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi
17:10 Overland 20 - Africa dell’Ovest
18:05 Geo Magazine
(Il programma Il Provinciale, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)