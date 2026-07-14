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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
14 luglio 2026 | 19.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

20:30 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 – Semifinale

Inghilterra - Argentina

02:15 Serie tv Il Restauratore 2: “Il pirata della strada” e “Arma a doppio taglio” (anziché gli episodi previsti)

 

RAI 2

11:15 Crociere di nozze - Sicilia (anziché Crociere di nozze - Croazia)

14:45 Telefilm N.C.I.S.: “Dulcis in fundo” (anziché “Fiori d'arancio”)

19:45 Telefilm Blue Bloods: “L'informatore” (anziché “Doppio lavoro”)

04:20 Telefilm Rex: “Il pettirosso fantasma”

 

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS

16:05 Rai Parlamento Telegiornale

16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi

17:10 Overland 20 - Africa dell’Ovest

18:05 Geo Magazine

(Il programma Il Provinciale, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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