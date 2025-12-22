Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Lasciati aiutare dagli amici”

19:45 Telefilm 9-1-1: “Genitori e figli”

RAI 3

08:05 (anziché 08:30) La Bibbia – San Paolo

10:00 Senato della Repubblica: Dichiarazioni di voto finali dei Gruppi parlamentari sul disegno di legge

n. 1689, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio

pluriennale per il triennio 2026-2028”

(Il programma Per ridere insieme con Stanlio e Ollio La Scala Musicale, previsto alle 08:00, e il film La porta del cielo, previsto alle 10:20, non saranno trasmessi)