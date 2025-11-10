Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21.30 FILM La ragazza del mare (anziché Il Commissario Montalbano)
02:50 Una pallottola nel cuore 2: ”Delitto sul fiume” (anziché “Era mia madre”)
RAI 2
14:00 Ore 14 (anziché Nitto ATP Finals 2025)
15:25 (anziché 16:15) Bellama'
20:30 TG2 -20.30
20:35 Nitto ATP Finals 2025 - Musetti vs De Minaur (I programmi TG2 Post, previsto alle 21:00, e Belve, previsto alle 21:20, non andranno in onda)
22:35 Telefilm 9-1-1 - 1^ Visione Rai
23:15 (anziché 23:45) Sanremo Giovani
00:30 Radio2 Social Club
Meteo 2
01:40 Appuntamento al cinema
01:45 Film Non odiare
03:15 Telefilm Le leggi del cuore
04:40 Telefilm Rex: “Quarantena”
05:20 Zio Gianni
05:30 Piloti
RAI 3
15.25 Documentario Girobanda (anziché E’ sempre un sabato italiano)
23:10 (anziché 23:30) Sopravvissute