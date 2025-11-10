circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

10 novembre 2025 | 19.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21.30 FILM La ragazza del mare (anziché Il Commissario Montalbano)

02:50 Una pallottola nel cuore 2: ”Delitto sul fiume” (anziché “Era mia madre”)

RAI 2

14:00 Ore 14 (anziché Nitto ATP Finals 2025)

15:25 (anziché 16:15) Bellama'

20:30 TG2 -20.30

20:35 Nitto ATP Finals 2025 - Musetti vs De Minaur (I programmi TG2 Post, previsto alle 21:00, e Belve, previsto alle 21:20, non andranno in onda)

22:35 Telefilm 9-1-1 - 1^ Visione Rai

23:15 (anziché 23:45) Sanremo Giovani

00:30 Radio2 Social Club

Meteo 2

01:40 Appuntamento al cinema

01:45 Film Non odiare

03:15 Telefilm Le leggi del cuore

04:40 Telefilm Rex: “Quarantena”

05:20 Zio Gianni

05:30 Piloti

RAI 3

15.25 Documentario Girobanda (anziché E’ sempre un sabato italiano)

23:10 (anziché 23:30) Sopravvissute

